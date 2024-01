Janet He caminaba junto a su pareja, Joseph Lu, por la popular estación de esquí Palisades Tahoe, en California. La temporada apenas comienza, así que al igual que decenas de turistas, se disponen a patinar por la nieve algunas horas. Pero los planes cambiaron cuando, de un momento a otro, el piso bajo sus pies se removió y los separó, quedando ella atrapada bajo kilos de material.

Pese a los esfuerzos desesperados de Joseph por encontrarla, fue sólo la oportuna intervención de otro esquiador lo que salvó a Janet de la muerte. Un destino sufrido por otra persona en el incidente, ocurrido este miércoles, y el cual dejó también a otros dos heridos.

“Calma. Si entro en pánico, uso más aire”

Minutos después de la avalancha, Joseph relató cómo Janet desapareció cuando caminaba apenas unos pasos detrás de él.

“La avalancha pasó justos a mis espaldas”, explicó a la CBS, inicialmente consternado. “No la vi por ningún lado, así que comienzo a gritar y gritar. Cuando me doy cuenta de lo que pudo haber ocurrido, me golpeó”.

En reacción instintiva, comenzó entonces a buscarla clavando “frenéticamente” y “por todos lados” la nieve con su palo de ski, mientras gritaba su nombre.

Para ella, todo ocurrió en un pestañeo y quedó atrapada sesenta metros más abajo, aunque percibió señales: “La nieve se estaba moviendo bajo mis pies, hasta que me arrastró por la montaña”.

“El peso de la nieve no me dejaba levantarme, estaba enterrada, con mi cara cubierta de nieve. Tuve suerte de tener la máscara, tenía algo de aire ahí”, relató. No tuvo más opción que quedarse quieta, y tranquilizarse pues su vida dependía de ello. “Me dije a mí misma que debía calmarme. No entrar en pánico. Si lo hacía, usaría más aire”.

“¿Moriré aquí?”, no pudo evitar preguntarse.

Eventualmente, desde su posición, escuchó una voz. “Me dijo ‘no te preocupes, te tengo"”, relató, agregando que “es lo mejor que he oído en mi vida”.

“Sobreviví, podía caminar, así que seguí montaña abajo”, narró entonces. Tras agradecerle, se tomó una selfie con el hombre, contó a CBS.

“Respetar a la montaña”

Habiendo dejado un muerto, la pareja reflexionó que “el riesgo es inherente” en ese tipo de lugares. “Todos lo sabemos. Debemos respetar a la montaña, y respetar los peligros asociados”.

“Te das cuenta de cuan preciado es el tiempo y la vida”, agregó Joseph.

Según indicaron al canal televisivo, no sólo esperaban ser los primeros en esquiar esta temporada, sino que incluso tras el incidente regresarían pronto, para no permitir que la montaña los amedrente.