Un “extraño estruendo” fue reportado antes del avistamiento de una enorme masa de fuego en el condado de Oxfordshire, Inglaterra. Según últimas informaciones de medios internacionales (basadas en testigos oculares en el lugar), un rayo habría impactado un vehículo.

Severn Trent Green Power, empresa de producción de energía limpia, confirmó dichos supuestos en un reciente comunicado: la explosión fue a causa de la caída de un rayo en uno de sus camiones, el cual estaba cargado de residuos orgánicos (biogas).

Vecinos y conductores divulgaron en redes sociales sus registros del suceso. En las grabaciones puede apreciarse un cielo iluminado durante la noche de este lunes, alrededor de las 7 PM (hora local).

A substantial explosion occurred in the vicinity of Oxford following a lightning strike, resulting in a massive fireball illuminating the night sky. pic.twitter.com/zcghCP34BC

The British Newspaper The Sun writes: Some members of the public reported experiencing a momentary loss of power shortly after the explosion.

It's unclear at this time what caused the explosion. https://t.co/xTodWL8vTZ#fireball #Oxford #explosion pic.twitter.com/dK8aFecZgM

— John Spectator (@johnspectator) October 2, 2023