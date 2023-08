El chef español Daniel Sancho, de 29 años, quien era toda una celebridad en redes sociales y su país de origen, fue puesto en prisión preventiva luego de asesinar y descuartizar a un amigo con quien viajó a Tailandia.

El crimen se dio la fiesta mensual de luna llena, que se realiza en la isla de Koh Pha Ngan. Hasta ahí habría llegado el hijo del reconocido actor ibérico Rodolfo Sancho junto al cirujano colombiano Edwin Arrieta de 44 años.

En un comienzo, el chef español fue el que dio el aviso a la policía tailandesa de la desaparición de su amigo el jueves recién pasado, quien supuestamente habría llegado un día antes a la isla, según consignó EFE. Tras esto, Sancho quedó bajo vigilancia policial.

No obstante, el sábado el youtuber y cocinero de 29 años acompañó los efectivos a los lugares donde recordaba haber dejado partes del cuerpo del colombiano. Un recolector de basura había descubierto el mismo jueves una pelvis seccionada e intestinos humanos escondidos en una bolsa de fertilizantes arrojada a un vertedero de la turística isla, lo que propició que la policía comenzara a investigar un posible asesinato.

Sin embargo, recién este lunes el chef confesó haber asesinado y descuartizado a su amigo después de la fiesta, puesto que Arrieta lo habría tenido de rehén.

La defensa del chef español

Pese a que el cocinero confesó el crimen, este argumentó que se trató de defensa propia, pues el cirujano colombiano habría coartado su libertad. “Era el rehén de Edwin. Me tenía como rehén. Era una jaula de cristal. Me hizo destruir la relación con mi novia, me ha obligado a hacer cosas que nunca hubiera hecho“, dijo según consignó el medio español El Confidencial.

En su defensa, Daniel Sancho dijo a EFE: “Él estaba obsesionado conmigo. Me engañó, me hizo creer que lo que quería era hacer negocios conmigo, meter dinero en la empresa de la que soy socio. Que hiciéramos cosas juntos, que fuéramos a México, Chile, Colombia, a abrir un restaurante. Pero era todo mentira. Lo único que quería era a mí, que fuera su novio“.

A esto añadió que cada vez que intentaba alejarse del cirujano colombiano, este lo amenazaba, por lo que decidió acabar con su vida.