Como todo el mundo, alguien conoció a través de una serie o libro, el anhelo de vivir una pasión desenfrenada.

Aunque podría ser el comienzo de una demostración de afecto, la tendencia indica que podría ser, un mecanismo de manipulación conocido como love bombing, o mejor conocido en español como “bombardeo de amor”.

En ese sentido, algunos psicólogos, apuntan que este comportamiento sería una señal o bandeja roja, donde el entusiasmo por la otra persona, traspasa límites personales.

De acuerdo, con los primeros indicios, esta situación ocurre cuando la pasión implica una atención desmedida hacia la otra persona, remarca una nota de BBC Mundo.

“Yo acababa de salir de una relación en la que no recibía casi nada, y llegué a otra en la que él, recién después de conocerlo, me invitaba a todo, siempre llegaba a buscarme con un café o un postre, todo el día estábamos hablando, iba conmigo al gimnasio, me esperaba muchas horas para llevarme a mi casa y me llevó a conocer a su mamá. Yo me empecé a sentir muy agobiada”, mencionó Alejandra, al medio británico.

En cuanto a reconocer cuándo se sobrepasa un límite, la frontera se encuentra difusa, aclaran los expertos.

Si bien podría una demostración relacionada con el enamoramiento, hay ciertas pautas que permiten reflexionar en torno a lo que se está viviendo.

Cuáles son las señales que indican la presencia de Love Bombing

En primer lugar, “el bombardero” le quita a su pareja los cuidados. Desde ese momento, empieza a marcar cierta distancia hacia el otro, para provocar tensión, ya que la relación ya no vuelve a ser la misma.

Seguidamente, la persona que es “bombardeada” puede aislarse de sus amigos o familia, para satisfacer las demandas de su pareja y así volver al principio.

Así, el abusador vuelve a iniciar el ciclo de abuso en contra. Según el psicólogo de la Universidad de Denver, Charlie Huntington,“la señal más clara de love bombing es que el comportamiento es desproporcionado con respecto a la conexión entre las personas”.

De esta manera, los celos marcados pueden ser otra bandera roja, puesto que cuestionar constantemente la fidelidad puede ser una señal de que algo no va bien en la otra persona. “Ese es el objetivo del bombardeo amoroso, hacerte sentir que esta persona hará cualquier cosa por ti”, afirma la psicóloga Jo Hemmings.

En ese sentido, la especialista entrega las claves para saber abordar este problema. “Siempre quieren saber dónde estás, envían regalos constantemente, no respetan los límites… se siente como un tráfico de un solo sentido que no se detiene”, menciona Jo.

“Si algo no se siente bien, probablemente no lo sea. Tus experiencias de sentirte inseguro son importantes”, dice Jo. “Tus amigos pueden alertarte ya que no tienen agendas ocultas. Puedes hablar con ellos y obtener seguridad sobre el comportamiento del que no estás seguro”, cierra.