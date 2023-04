Geraldine Gimblet, una madre de Florida, Estados Unidos, gastó los ahorros de su vida para pagar el tratamiento contra el cáncer de su hija. No obstante, un día después de que la joven fuera dada de alta, la mujer ganó el millonario premio de un “raspe” de lotería.

De acuerdo al portal Yahoo, el día después que su hija completara el tratamiento, decidió pasar a comprar su “raspe” favorito. De hecho, era el último que quedaba de los que ella solía jugar.

Aunque al principio, el vendedor le aseguró que no quedaban, la mujer le insistió para que buscara nuevamente hasta que encontró uno.

La sacrificada madre ganó dos millones de dólares, recuperando con creces lo que había gastado en el tratamiento para su hija, que sufría de cáncer de mamas.

When Geraldine Gimblet of #Lakeland picked up the last $2,000,000 BONUS CASHWORD Scratch-Off game, her passion for crossword games paid off to the tune of a $2 million-dollar top prize, but that’s just the beginning of a truly, winning story! 👉https://t.co/q5mFPaUHR4 pic.twitter.com/mv55B9zmz9

— Florida Lottery (@floridalottery) April 7, 2023