Un dramático rescate quedó registrado en la cámara del esquiador Francis Zuber, quien mientras descendía la montaña se percató de una persona enterraba bajo una gran capa de nieve.

El hecho sucedió a principios de marzo en Monte Baker, ubicado en Washington, Estados Unidos. En medio de su práctica de snowboard, Zuber divisó una tabla que se movía cerca de un árbol en medio de la nieve.

Rápidamente, el esquiador se acercó al lugar para socorrer al deportista que estaba sepultado bajo una gruesa capa de nieve. “Maldición, ¿estás bien?”, preguntó Francis, quien se quitó los esquís para desenterrar a la persona atrapada.

De acuerdo con Infobae, el héroe de esta historia explicó: “Capté un pequeño destello rojo con el rabillo del ojo. Sabía que era algo raro de ver porque estábamos fuera de los límites. Sabía que algo andaba mal. Ya sabes, le grité y no respondió”.

El sujeto comenzó a excavar para ver si el afectado estaba aún con vida. Luego de escarbar durante unos segundo, descubrió un brazo que se movía y, más abajo, a un hombre que todavía está consciente.

This man is a HERO‼️ Francis Zuber ‘s headcam shows him rescuing a snowboarder who was buried head down in deep powder at Mt. Baker, Washington! Luckily, he spotted him as he almost passed him. #skiing #snowboarding pic.twitter.com/SyWYFSXcPd

— DeL2000 (@DeL2000) April 1, 2023