A través de la historia muchas han sido las mujeres que se han esforzado por cambiar las condiciones de la época que les tocó vivir. Ejemplos hay muchos, en ámbitos sociales, políticos, científico y el deporte.

El tiempo actual también presenta desafíos y, en ese sentido, son muchas las mujeres jóvenes que luchan por crear un mundo mejor, a continuación algunas de ellas.

Tere Paneque (25)

Con una fascinación por la formación planetaria y conocida por hacer difusión científica en redes sociales, Teresa Paneque Carreño estudió Astronomía en la Universidad de Chile y a sus 25 años, también cuenta con un Magíster en Astronomía en la misma casa de estudios.

Además, en la actualidad es candidata al Doctorado de Astronomía en el Observatorio Europeo Austral de Alemania y la Universidad de Leiden, en Holanda. Y asimismo, ha escrito 3 libros sobre ciencia para niños y niñas, bajo el título “El Universo según Carlota.

Gran parte de su carrera, la dedica a estudiar los “discos protoplanetarios”, que son clave para comprender las diferentes moléculas y la composición química que permiten la formación de planetas en el espacio.

Julieta Martínez (19)

Julieta actualmente tiene 19 años y ha sido reconocida internacionalmente como activista por la defensa del medioambiente. Sin ir más lejos, en 2019 fue nombrada como embajadora de la Youth Task Force Beijing+25 por ONU Mujeres y creó la plataforma ‘Tremendas’.

Recordado es su paso por el Foro Generación Igualdad de la ONU en 2021, cuando tuvo la oportunidad de dialogar con Hillary Clinton.

“La invitación que nos hicieron era un acto simbólico de generaciones pasadas, de las que lucharon para conseguir lo que tenemos hoy en día. Era como si nos pasasen la batuta a las generaciones nuevas”, explicó en la oportunidad.

Bella Ramsey (19)

Series como Game of Thrones y The Last of Us catapultaron a la fama internacional a Bella Ramsey, actriz británica que es considerada como una de las más talentosas de su generación en la industria.

En enero pasado la joven había reconocido que se consideraba como una persona de género fluido, e incluso utilizó un binder en la serie que protagonizó con Pedro Pascal.

“Lo que me molesta más que los pronombres, es que me digan ‘jovencita’ o una ‘jovencita poderosa’. No soy eso. En Catherine Called Birdy usaba vestidos. En Young Elizabeth usaba un corsé. Y me sentía muy poderosa haciéndolo. Interpretar a estos personajes más femeninos es una oportunidad para ser alguien que es lo contrario a quien soy y es muy divertido”, indicó meses atrás a revista GQ.

Greta Thunberg (20)

La estudiante sueca Greta Thunberg, nacida en enero de 2003, ganó fama mundial como activista en pro de la defensa del medio ambiente como iniciadora de la protesta “Fridays for Future”.

Inició su campaña el 20 de agosto de 2018. Decidió no ir a clases y protestar ante el parlamento sueco hasta las elecciones del 9 de septiembre del mismo año, demandando medidas contra el calentamiento global. Tras aquellos comicios, siguió protestando los días viernes, ejemplo al que se han sumado estudiantes de diversas partes del mundo.

Uno de sus momentos más aclamados fue en la Cumbre del Clima de la ONU, donde expresó: “Ustedes se han robado mis sueños y mi niñez con sus palabras vacías. Y, sin embargo, yo soy una de las afortunadas. La gente está sufriendo, la gente está muriendo. Ecosistemas enteros están colapsando”.

Malala Yousafzai(25)

Nacida en Pakistán, es considerada como una de las grandes activistas en pos de la educación de la mujeres en el mundo musulmán. Esto después que recibiera un disparo en 2012 durante un atentado. Esto luego que reclamara contra los talibanes y las restricciones hacia las mujeres.

Uno de sus trabajos notables fue elaborar un blog donde narraba cómo era vivir bajo el régimen del Tehrik e Taliban Pakistan, una organización criminal ligada a los Talibanes. En ese entonces tenía 13 años y utilizó el alias Gul Makai.

Ya en 2014, a la edad de 17 años, recibió el Premio Nobel de la Paz, convirtiéndose en la persona más joven en la historia en acceder a él.

Emma González (23)

Conocida actualmente como ‘X González’, es una de las máximas líderes por el mayor control en el uso de las armas en Estados Unidos. Esto luego de haber sobrevivido a una matanza en la escuela Marjory Stoneman Douglas, donde ella estudiaba.

Días después del hecho, ocurrido el 14 de febrero de 2018, pronunció un emotivo discurso en una concentración en Fort Lauderdale y reprochó a líderes políticos su cercanía al lobby de las armas.

“Seis minutos y 20 segundos fueron suficientes para que 17 de los nuestros murieran”, fue lo poco que pronunció la joven, quien, en medio de lágrimas, se mantuvo de pie y con la mirada fija sin decir ninguna palabra por los mismos seis minutos.