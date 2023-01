Este mes se estrenó la segunda temporada de “Escuela Imparables”, programa de E! Entertainment que aborda el empoderamiento femenino, esta vez de la mano de Silvina Moschini, reclutando a mujeres emprendedoras que reciben mentoría y compiten por un premio que les permitirá impulsar sus negocios.

La empresaria se incluyó oficialmente al show en esta temporada, aunque en la primera ya había dado algunas clases magistrales sobre finanzas, comunicación y emprendimiento, áreas donde tiene una amplia y exitosa trayectoria.

De hecho, Moschini es la primera mujer latinoamericana, oriunda de Argentina, en liderar una “empresa unicornio”, es decir, un negocio emergente o del área de las startups que logra una valoración de más de 1.000 millones de dólares.

Ahora, en conversación con BioBioChile, cuenta un poco de su historia y cómo llegó donde está hoy, ayudando a otras mujeres. “Tuve la oportunidad de sumarme a una startup en el año 2000, una compañía financiera que prestaba servicios por internet”, relata.

Si bien, Silvina Moschini ya contaba con un poco de experiencia para entonces, ese lugar fue el pie inicial para entender que “podía soñar en grande”. Aquella compañía posteriormente se vendió por una alta suma a Banco Santander, algo que impulsó sus motivaciones.

“Vi que uno podía soñar en grande y crear soluciones que cambiaran la forma en la que la gente hacía cosas. Luego creé muchas compañías. Trabajé también como vicepresidenta de VISA para América Latina y me convertí en emprendedora de tiempo completo, creando empresas siempre de impacto y para mujeres”, cuenta.

Asimismo, comenta haberse enfocado en los negocios en línea, con la motivación de que las mujeres pudiesen trabajar por internet, incluso antes de que la pandemia convirtiera el trabajo remoto en la norma.

Silvina Moschini debuta en televisión

Durante el programa y a la par de sus diversos proyectos, la empresaria se desempeñó como directora de “Escuela Imparables”, donde pudo conectar con las participantes que buscaban impulsar sus negocios, dándoles mentoría y consejos.

“En la primera temporada fue una experiencia muy bonita y por eso en la segunda me invitaron para que me sumara al show con un rol más amplio y con la posibilidad de compartir más con las mujeres y poder guiarlas en su camino”, comenta.

Igualmente, enfatiza en que lo importante, tanto para las participantes del programa como para las mujeres que quieran iniciar sus negocios, es que “no se limiten y se atrevan a emprender aquellas que están en la duda de ‘si esto no es para mí"”, explica.

“La idea es que vean que si lo pude hacer yo y lo pueden hacer las mujeres del programa, cualquiera, si tiene el deseo y la voluntad, puede lograrlo“, agrega.

Silvina incluso reconoce los lazos que formó con sus pupilas, con quienes también pudo invertir. “Tuve la oportunidad de acercarme más a las participantes, haciendo mentoría una a una. También pude invertir con algunas emprendedoras y eso continuó en una relación muy muy amigable”, señala.

“Estoy segura de que de ahí van a salir bonitas amistades, más allá de la pantalla, porque conoces gente emocional, que es tan diversa e interesante. Tal vez en la vida diaria no tendría el enorme gusto de conocerlas y el show las puso en mi vida y eso nos permitió estar conectadas, con un vínculo muy bonito”, complementa.

Tips para mujeres que quieren emprender

Moschini, más allá de las mentorías que entregó durante el programa, que se está emitiendo actualmente, asegura que hay 3 factores claves a recomendar para mujeres que están pensando o ya comenzando sus propias compañías.

“Una de las cosas más importantes es que confíen en su intuición y que confíen en sus habilidades. Muchas veces las mujeres dudamos de nosotras mismas porque sentimos que nos da miedo generar expectativas o no estamos a la altura de las circunstancias y podríamos defraudar la confianza de alguien que nos apoyó”, explica.

Esto afecta mucho al desarrollo de los proyectos, dice la experta, “porque hace que no nos animenos, y si partimos del no uno no arranca. Pero si pruebas y ya tienes la chance de poder, ganas”.

Por otro lado, llama a las mujeres a “pensar en grande” y en modelos de negocio que sea escalables y rentables. “Las mujeres en general tendemos a pensar en negocios que tal vez se puedan tocar y sentir más tangibles en nuestras manos. Pero escalables es más fácil una vez que está encaminado el negocio, porque tienes la oportunidad de generar más dinero y contratar más expertos”.

Esto ayudaría también a “no tener que hacer todo una, de manera tan limitada, como se hace cuando uno tiene recursos limitados al tiempo y las habilidades personales”.

En esta misma línea y como tercer punto clave, plantea la importancia de construir equipos, donde se conozcan a fondo tanto habilidades como debilidades, para así complementarse.

“Que construyan sus equipos basados en las debilidades porque eso les va a ayudar a complementar sus habilidades con gente que tiene lo que a una le falta, algo que les permita avanzar”, concluye.

Como plus además menciona el factor comunicativo. “A mi me encanta encontrar soluciones para problemas, el crear, idear e implementar cosas que resuelvan problemas de la gente, pero también me encanta la comunicación”.

“Creo que el contar historias tiene un poder sanador, inspirador. Como soy una persona de comunicaciones, para mí es una parte bien importante, creo que eso es uno de los atributos que para mí fue clave en mi vida como emprendedora, una de mis grandes fortalezas”, reconoce.

“El resolver problemas y el comunicar permite atraer personas interesantes y valiosas, que puedan sumarse a las iniciativas, sean como miembros del equipo, como inversores, como socios, como colaboradores de cualquier manera. Creo que los negocios son un deporte de contacto y las relaciones son articulaciones“, concluye.