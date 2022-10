No cabe duda que la Comic Con es el evento ideal para que los cosplayers, tanto chilenos como extranjeros, muestren sus habilidades en la confección e interpretación. En este sentido, alguien que llamó especialmente la atención fue un joven que logró un traje preciso del protagonista de Chainsaw Man.

Se trata de Sebastián, muchacho que llegó este lunes hasta Espacio Riesco para mostrar el resultado su creación. En concreto, el cosplay se trata de Denji, personaje clave de la serie antes mencionada.

Dentro de la ficción, éste es un muchacho que trabaja como cazador de demonios junto a Pochita, para pagar las deudas que dejó su padre luego de fallecer.

Denji se transforma en el ‘Demonio Motosierra’ luego que se mascota se apoderara de su cuerpo, una vez que es asesinado por los Yakuza, por lo que adquiere ese aspecto tan particular.

Trabajo para lograr a Denji de Chainsaw Man

En declaración a BioBioChile, Sebastián sostuvo que tardó varios días en lograr el aspecto del personaje, por lo que debió trabajar hasta altas horas de la noche.

“Yo mismo hice este disfraz. Me demoré cerca de dos semanas en lograrlo, quedándome hasta las 05:00 de la mañana todos los días”, expuso.

Respecto a los materiales, el joven de 20 años indicó que: “Utilicé solamente goma Eva, de 10 milímetros y de cinco”.

Por último, el cosplayer aseguró que se considera un fan de la serie japonesa, que salió en octubre de 2022. Hay que recordar que el manga fue publicado en 2018.

“Llevo leyendo el manga desde 2019, me gustaba mucho Denji. Además un amigo me dijo en un momento ‘Te apuesto a que no te atreves a hacer el personaje’, y aquí estamos”, indicó.