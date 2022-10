La dedicación de los cosplayers para crear los trajes de sus personajes favoritos, es admirable. De hecho, en la Comic Con Chile, un joven apasionado de los videojuegos llegó con atuendo que demoró dos meses en fabricar.

Sebastián es el nombre de este fanático de League of legends, quien llegó a Espacio Riesco vestido con el skin de Proyecto Mordekaiser.

“Está hecho de cartón y las partes blancas recubierto de goma Eva. Es simplemente cartón y algunas piezas plásticas”, explicó el joven a BioBioChile.

“Todo está hecho a mano. Me demoré dos meses. No he comprado nada”, agregó también.

Según contó su creador, “lo más difícil fue la pechera, fue lo que demoró más tiempo, pero como fue lo primero que hice, le pude dedicar más tiempo”.

Esta es la primera oportunidad que este fan tiene de lucir su traje, creado especialmente para esta Comic Con y según confesó, el casco fue lo más complejo de llevar, debido al calor.

“Nunca había venido, y quise venir con algo fuerte”, dijo.