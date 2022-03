El lunes pasado, en las cercanías de Kiev, Ucrania, un equipo periodístico del canal de TV británico Sky News sufrió una violenta emboscada militar que terminó con heridos.

De acuerdo al relato del grupo encabezado por el corresponsal en jefe Stuart Ramsay, el camarógrafo Richie Mockler recibió dos disparos que fueron interceptados sólo por su chaleco antibalas, mientras que el periodista también resultó lesionado.

“Partimos con cautela hacia la ciudad de Bucha, donde el día anterior un convoy ruso había sido destruido por el ejército ucraniano. Contactos de confianza nos dijeron que todo estaba tranquilo y prometieron mostrarnos el convoy y contarnos lo que había sucedido”, relató Ramsay al portal de Sky News.

“La ciudad está a solo 30 kilómetros del centro de Kiev, pero nuestro viaje nos tomó horas. Las carreteras estaban cerradas y nos redireccionaron innumerables veces”, recordó el reportero.

A medida que fueron avanzando, el equipo pudo constatar la hostilidad del ambiente y la guerra. “Nos detuvimos en un puesto de control y hablamos con los soldados y la policía, y les preguntamos si el camino hacia Kyiv era transitable”, dijo.

“Un oficial de policía nos dijo que estaba abierto. Nos pusimos en marcha, pero había un silencio mortal, y es justo decir que estábamos preocupados. Había escombros en el camino, pero eso ya es normal ahora”.

“No había soldados, todo parecía desierto. Y luego, de la nada, vino una pequeña explosión y vi que algo golpeó el auto y reventó una llanta. Rodamos hasta detenernos. Fue cuando todo nuestro mundo se puso patas arriba”, rememoró Stuart Ramsay.

“La primera ráfaga rompió el parabrisas. El camarógrafo Richie Mockler se acurrucó para los pies del puesto del pasajero delantero. Entonces estábamos bajo ataque completo. Las balas cayeron en cascada por todo el auto… Trazadores, destellos de bala, vidrios del parabrisas, asientos de plástico, el volante y el tablero se habían destruido”, señaló.

De lo que se enteró el equipo horas después por parte del ejército ucraniano, es que habían sido víctimas del ataque de “un escuadrón de reconocimiento ruso saboteador”. “Fue profesional, las ráfagas seguían chocando contra el auto, no fallaron”, narró el corresponsal.

Emboscada: un equipo de TV y la salvación

El productor Martin Vowles, que conducía, salió primero del auto, seguido por Andrii Lytvynenko, el productor local. Ramsay, el camarógrafo Richie Mockler y el productor Dominique Van Heerden se quedaron adentro, cubriéndose de las balas en los espacios libres del auto.

“Dominique abrió la puerta un poco más y se deslizó hasta el suelo, arrastrándose hacia una barrera de la autopista y luego se zambulló por un terraplén de 40 pies, rodando hasta el fondo”, contó el corresponsal del equipo de TV sobre la emboscada.

“Recuerdo haberme preguntado si mi muerte iba a ser dolorosa. Y luego me golpearon en la espalda baja. ‘¡Me han golpeado!’, grité. Pero lo que me asombró fue que no me dolió tanto”, dijo.

Tras salir del móvil y encontrar refugio en una barrera, aún con la ráfaga de balas acuesta, el grupo volvió a reunirse. “Estábamos en estado de shock. Pero eufóricos de estar vivos. Martin me dijo que era un milagro que alguno de nosotros haya salido, y mucho menos los cinco”, contó.

“Vimos una unidad de fábrica con una puerta abierta y corrimos de uno en uno adentro, buscando refugio. Estábamos convencidos de que los tiradores vendrían a acabar con nosotros. Se abrió una puerta y tres cuidadores nos hicieron señas para que entráramos en su taller”, agregó. Allí, el equipo se resguardó durante la noche. A la mañana siguiente, fueron rescatados por sus colegas. Revisa la secuencia, a continuación: