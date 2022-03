Detienen en Polonia a periodista español Pablo González acusado de espionaje para Rusia

Un periodista español independiente fue detenido en territorio polaco cerca de la frontera con Ucrania, sospechoso de espionaje por cuenta de los servicios de inteligencia militar de Rusia (GRU).

Así lo anunció el viernes la agencia para la seguridad polaca ABW.

Pablo González trabajaba para el medio en línea Público y para la cadena de televisión La Sexta.

“Los agentes de la ABW detuvieron a un ciudadano español de origen ruso. Fue identificado como agente de la Dirección general de información de la Federación Rusa”, según un comunicado de los servicios polacos.

“Llevaba a cabo actividades en favor de Rusia aprovechando su estatuto de periodista”, agregó.

El abogado del periodista, Gonzalo Boye, conocido en su país por ser el abogado del independentista catalán Carles Puigdemont, lo indicó el jueves por la noche en su cuenta Twitter.

“Después de 4 días, acabamos de ser informados por el Consulado de España en Polonia que a Pablo González le acusan de un delito de espionaje. Específicamente del artículo 130.1 del Código Penal polaco y que se encuentra en prisión provisional en la cárcel de Rzeswów”, señaló.

La organización Reporteros Sin Fronteras aseguró el jueves en Twitter que el “periodista español Pablo González fue detenido en Rzeszów”.

Pablo Gonzalez was covering the war in #Ukraine for media such as @publico_es & @laSextaTV when he was arrested on 28 Feb. RSF urges ABW to explain the legal basis for his arrest, guarantee his safety and allow him immediate access to his lawyer and #Spain's consular services.

— RSF (@RSF_inter) March 3, 2022