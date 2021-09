Este 7 de septiembre se cumplen 25 años de la muerte de Myriam Alejandra Bianchi Scioli, conocida en Latinoamèrica por el nombre artístico de ‘Gilda’, cantante argentina de cumbia que dejó de existir en un accidente automovilístico en una carretera de la provincia de Entre Ríos, cuando el bus donde viajaba con familiares y su banda fue embestido por un camión.

En aquel suceso también fallecieron su madre, hija mayor y tres de sus músicos. Uno de los pocos sobrevivientes fue su hijo Fabricio Cagnin, que en ese entonces tenía sólo ocho años.

Fabricio es hijo de Gilda y el empresario Raúl Cagnin, quienes se casaron en 1981 y separaron 10 años más tarde.

Sin ir más lejos, se dice que su gran éxito No me arrepiento de este amor fue dedicado por la cantante a Cagnin, debido a que nunca pudo superar aquella ruptura.

Fabricio después del accidente

De acuerdo a lo que indica el diario argentino La Nación, no es mucho lo que se sabe respecto a la vida de aquel niño, que en la actualidad tiene 33 años y está lejos de la fama.

Cagnin desde pequeño debió adaptarse a una nueva existencia, debido a que en el mismo día perdió a su madre, hermana y abuela.

Evidentemente, tras el accidente, el niño se fue a vivir junto con su madre, quien lo mantuvo alejado de la prensa y el foco de atención hasta nuestros días.

No obstante, en 2016 el muchacho decidió romper este bajo perfil y fue el principal colaborador de la película argentina Gilda, no me arrepiento de este amor.

En ese entonces él tuvo una relación cercana con la directora de esta producción, Lorena Muñoz, y con la propia Natalia Oreiro, protagonista y encargada de personificar a Gilda.

También colaboró entregando material inédito a la producción, como detalles respecto a la vida de su madre y fotos inéditas de la cantante.

El hombre no tiene redes sociales, pero en 2020 aprovechó la cuenta de Instagram de la película para dedicar un mensaje a Gilda en el Día de la Madre.

“Con el tiempo entendí que no hay que refugiarse en el dolor o en lo que podría haber sido de nosotros. Elijo creer que siguen abrazándome como en aquellos tiempos donde todo era risa, amor y música, me cuidaban y amaban mucho. Sólo que hoy es de otras maneras menos tangibles pero muy sentidas para mí”, expuso.

“Las encuentro siempre a mi lado. En una foto, una anécdota, en mis hijas que hablan de ustedes como si viviesen a una cuadra y eso me llena de alegría. Sé que siguen conmigo y nuestro lazo va más allá de la carne, somos almas entrelazadas y eso nos destina a la eternidad juntos”, continuó.

“Las amo, las extraño más aún, pero elijo llevarlas conmigo en el día a día con una gran sonrisa y millones de recuerdos”, concluyó.

Hay que señalar que en 2019 en Argentina se trabajó una serie sobre la vida de Gilda, en la cual la actriz Brenda Asnicar interpretó a la artista. Su estreno estaba previsto para 2021, pero se retrasó por la pandemia.