Chris y Sam Gould eran tan unidas que le hacían honor a la creencia de que los gemelos sienten todo lo que le sucede al otro.

Chris, integrante de una banda de metal en Reino Unido, tenía en sus redes sociales todo lo relacionado con esta agrupación, pero también dejó constancia de la unidad con su gemela, además de una trágica historia que pronto sería conocida.

Ambas comenzaron con trastornos psíquiatricos a la edad de 14 años y, en 2016, hablaron por primera vez de su origen: un abuso sexual prolongado desde 2007, según publicó Mirror.

“Chris, en particular, estaba experimentando dificultades para comer, autolesionarse y tener pensamientos suicidas”, aseguró la madre de ambas, identificada como Jane Cannon, en la audiencia que indaga en la actualidad lo ocurrido con las hermanas Gould.

La joven no habló más durante los meses posteriores a su denuncia. Su hermana, Sam, era su único alivio.

Romper el silencio y denunciar, se supone que sería un tanto liberador. No lo fue. El sistema británico, tras una investigación policial, no encontró indicios de que su presunto violador fuera culpable de lo que ambas jóvenes revelaron.

Lo que vino después, fue la debacle de una familia.

Corría septiembre de 2018. Sam Gould tomó una drástica decisión: se quitó la vida.

Habían transcurrido dos años desde que su gemela Chris la llevó a denunciar lo ocurrido, como una sola.

Sin embargo, Sam, con 16 años, estuvo luchando con un trastorno límite de la personalidad que estaba “relacionado con acusaciones de abuso sexual prolongado en su primera infancia”, según el diagnóstico clínico.

La gemela de Chris, murió 3 meses antes de saberse que la denuncia contra su presunto abusador sería desestimada.

En diciembre (2018) la familia Gould, devastada por la pérdida de Sam, sumó sufrimiento a su historia al conocer la decisión, pero sin imaginar que la pesadilla se prolongaría.

“Pueden imaginar que en ese momento toda la familia había estado en ascuas, preguntándose qué pasaría con la investigación policial, esperando y persiguiendo noticias, solo para luego descubrirlo”, declaró la madre de las gemelas.

Chris perdía a su gemela y la posibilidad de que hicieran justicia en su caso. Los padres de ambas perderían más en un futuro inmediato.

I’m really struggling on holiday, there’s so many siblings here and a set of twins and all I can think about is how I lost mine…

I’m so jealous of everything they have and how they’re just taking it for granted pic.twitter.com/MFX6SSIXMJ

— Chris Gould (@emo_equine) October 22, 2018