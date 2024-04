El multimillonario, Elon Musk, pidió tomar medidas por los ladrones chilenos que cometen delitos en Estados Unidos, a donde ingresan por medio de la Visa Waiver.

A tal punto han llegado los delitos que cometen bandas chilenas en dicho país, que incluso la Policía de Los Ángeles creará un grupo especial para combatirlos. Esto, ya que muchas bandas se dedican a robar casas de lujo.

Dicha visa permite que personas de ciertos países -como Chile- puedan ingresar a Estados Unidos por turismo, negocios o tránsito y se queden un máximo de 90 días sin tener que portar una visa, pero sí una autorización de viaje electrónica que dura dos años, consigna CNN.

La visa generó polémica en 2023, cuando Todd Spitzer, fiscal de Orange County acusó a Chile de negarse a entregar antecedentes penales de los ciudadanos que eran detenidos en Estados Unidos por cometer delitos, tras ingresar con la Visa Waiver.

Tras conversaciones entre ambos países, se firmó un acuerdo para implementar la prevención y combate de delitos.

Pese a las medidas, continúan los reportes de pandillas de ladrones chilenos que cometen delitos en Estados Unidos.

Entre quienes han comentado de este tema, está el multimillonario y dueño de Tesla, Elon Musk.

Y es que el pasado 1 de abril, Musk comentó una publicación de la cuenta de la red social X (Twitter) de Colling Rugg, quien dice ser copropietario de Trending Politics, el que compartió una nota de prensa que cita al sheriff de Oakland, Michael Bouchard, quien señaló que “Las bandas chilenas se están aprovechando del Programa de Exención de Visados de Estados Unidos y vienen a este país sólo para robar en casas de lujo”.

“Las bandas están muy bien equipadas y utilizan wifi-jammers para perturbar los sistemas de seguridad. Los matones internacionales asaltaron recientemente un barrio de Michigan y robaron 800.000 dólares en joyas y dinero en efectivo de una sola vivienda”, continúa la publicación.

REPORT: Chilean gangs are taking advantage of the U.S. Visa Waiver Program and are coming to the U.S. just to burglarize luxury homes.

The U.S. Visa Waiver Program allows tourists to enter America for 90 days or less.

The gangs are very well equipped and use wifi-jammers to… pic.twitter.com/RHNsBVHzIA

— Collin Rugg (@CollinRugg) April 1, 2024