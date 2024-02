Medios en Estados Unidos dieron a conocer el caso de Victoria Hill, una trabajadora social de 39 años que descubrió, quizás de la peor forma, que tiene 22 hermanos desconocidos e incluso fue novia de uno de ellos.

En entrevista a CNN, ella misma contó que desde pequeña no encontraba rasgos que la ligaran con su padre. De hecho, en el colegio se burlaban de ella diciéndole que era “hija del cartero”.

Hasta ese momento la situación no pasaba de ser un ‘mal chiste’. No obstante, hace un par de años tuvo un problema de salud, por lo que necesitó un donante. Su progenitor resultó no ser compatible, lo que encendió las alarmas.

Fue por eso que, años más tarde, decidió realizar una prueba de ADN, la que arrojó que el hombre no era su padre biológico.

Tras una conversación con ambos descubrió que su madre, en realidad, había tomado los servicios de una clínica de fertilidad en Connecticut. Sin embargo, eso no fue lo peor.

‘I slept with my half-sibling’: Victoria Hill shares her horror story w/@CNN — one that reflects the loosely regulated nature of the US fertility industry. She hopes to change fertility fraud by pushing for federal legislation. pic.twitter.com/MokgFgJq2D

— Kyung Lah (@KyungLahCNN) February 15, 2024