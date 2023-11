Su familia la contempló en el más profundo sueño, sin saber exactamente lo que le había pasado y sólo conocían la versión del novio, quien aseguró que la joven se lanzó de una considerable altura, por no soportar una separación. Sin embargo, al despertar, ella aseguró: “No me tiré, me arrojó por la ventana”.

Parecía un noviazgo normal, tranquilo, de pocos meses pero de los que se viven al máximo. Nadie imaginó que todo terminaría con ella en una ambulancia y su pareja explicando lo sucedido; aludiendo al suicidio como la causa de todo.

Varias semanas después, la verdad de la joven saldría a la luz. Una muy distinta a la de su ahora expareja y contada por quien sufrió una caída casi mortal, afortunadamente.

Desde entonces, la sociedad argentina se mostró tan alerta como pendiente de este caso de presunta violencia en el pololeo, como ya ha ocurrido en Chile.

Una relación corta, pero violenta

Sofía Tunno, tiene 22 años y en La Plata, lugar de residencia, estableció una relación sentimental con Facundo Lemos, de 23 años. El noviazgo había cumplido 8 meses, según detalles que trascendieron del caso en medios trasandinos como TN y ambito.com.

Lemos es un rapero conocido en su medio como “OverWam” o “El dogo”, en el ambiente en el que se desenvolvía.

Todo parecía marchar bien entre ambos, pero sus cercanos sabían de discusiones y agresiones por parte del artista urbano, a quien en un inicio se le iba la mano contra Sofía, en palabras de su propia madre, cuando todo quedó al descubierto.

Finales de marzo pasado, marcaría el principio del fin para la relación, dados los violentos acontecimientos que se desataron en el departamento que compartían en la capital de la provincia argentina de Buenos Aires (La Plata).

Una caída marcó la vida de una joven y hasta la del rapero, quien quedó confrontado en sus palabras.

“No me tiré, me arrojó por la ventana”: la caída y posterior confesión de Sofía

La noche del 28 de marzo, Sofía y Facundo se juntaron en el departamento para conversar. Según Facundo, llegó para terminar su relación con ella, porque las cosas no estaban bien.

El rapero aseguró que su entonces pareja no soportó el quiebre. “ella no aceptaba el final de la relación”, por lo que saltó por la ventana de forma intempestiva.

Las cámaras de seguridad del edificio y sus alrededores muestran a Sofía cayendo desde el quinto piso del inmueble. La salvó de la muerte haber azotado contra un techo de metal, lo que evitó que se estrellara en el pavimento. Sin embargo, su condición era grave, al punto de quedar en coma.

Cuatro semanas pasaron en las que su familia iba y venía de un hospital local, esperando por noticias positivas en torno a la recuperación de la joven.

Cuando había pasado un mes, la joven despertó desorientada, pero no lo suficiente para enterarse de lo que Facundo aseguró y para desmentir sus palabras.

Sofía confesó entonces su verdad: “No me caí ni me tiré. Él me pegó y me arrojó por la ventana”. El relato fue detallándose por parte de la víctima de una caída, que revestía de acciones graves.

“No lo terminé y él vino, me volvió a pegar y me tiró. Me pegó de este lado (señalando el perfil derecho de la cara) y me dejó tonta. Me agarró del cuello y me tiró para atrás. Como estaba cerca de la ventana, no fue muy difícil tirarme (empujarme)”, aseguró.

Las pruebas contra el rapero argentino

Sólo en 2021, se reportaron en Argentina 130 homicidios dolosos en contra de mujeres. 61.3% de estos fueron catalogados como femicidio, debido a que fueron cometidos en contexto de violencia de género, según Infobae. Este sitio asegura que en 2022, este delito subió un 12% con respecto al año anterior.

El caso de Sofía Tunno, es una excepción, un techo de lata la salvó de una muerte segura, pero las pruebas periciales demuestran que antes de caer de un quinto piso, presentaba golpes considerables.

“Hay un golpe semejante a una trompada en el arco superciliar derecho. Es imposible que haya sido provocado por la caída. Si yo te arrojo de un quinto piso y caés de cara al piso, ¿vas a tener un hematoma o tendrías destruida la cara? Sumado a que, ante cualquier caída, incluso autoinfligida, siempre el instinto defensivo es apoyar las manos”, aseguró el abogado defensor, Emiliano Nuñez.

Por otra parte, se practicó un examen de ADN, que confirmó la presencia de sangre de Sofía en el departamento donde ocurrió todo. Los resultados dieron positivo, algo que comprobaría la acusación de la joven contra su expareja, de que éste le propinó una trompada antes de arrojarla por la ventana.

“Existe coincidencia con la sangre de Sofía en al menos dos manchas, por lo que hay mayor certeza probatoria del relato de ella, de la versión de los testigos y la hipótesis de la fiscal”, agregó Núñez.

En tanto, Betina Lacki, fiscal del caso, comentó que Lemos “le propinó golpes de puño en distintas partes del cuerpo de la víctima, calmándose por un instante, oportunidad en que la víctima se dirigió hacia la ventana y se dispuso a prender un cigarrillo, momento en el cual el sujeto, sin mediar palabra, se acercó, la tomó del cuello y, con claras intenciones de darle muerte, la arrojó al vacío”.

“No me tiré, me arrojó por la ventana”: el pedido de justicia de Sofía y su familia

Con las pruebas figurando en su contra, Facundo Lemos está en prisión preventiva, acusado de “homicidio calificativo por la convivencia y el género en grado de tentativa”. Por este delito arriesga una pena de entre 4 y 12 años y medio de prisión. De llegarse a comprobar la anterior, más la alevosía, la pena podría incrementar, tomando en cuenta este último agravante.

El acusado se negó a declarar después de ser apresado y recluido para que no escape de la justicia. En tanto, Guadalupe Espinosa, madre de la joven, espera que los tribunales obren a favor de su hija y de todas las mujeres que son o han sido víctimas de violencia de su pareja, ya sea en el noviazgo o pololeo o como esposas de victimarios violentos.

Comentó que durante casi un año de noviazgo, Sofía fue víctima de violencia por parte del joven rapero, a quien “se le iban las manos”. Hasta ese momento no lo denunciaron.

Los motivos de la víctima, varían de acuerdo a su estabilidad emocional. Psicológicamente, algunas no están preparadas para dar ese paso, por temor a represalias, por esperanzas de cambio en sus parejas o por que proceden de familias nucleares donde la violencia intrafamiliar fue parte de su vida.

“La marcó y la quiso matar. Salía a rapear, hacia vivos en Instagram, iba a la cancha, salía a bares con los amigos con total impunidad (mientras Sofía estaba en coma)”, aseguró Espinosa.