Un guardia de seguridad que acompañó a Taylor Swift durante su gira “The Eras Tour”, retornó a su casa en Israel y se unió a las filas del Ejército para luchar contra Hamás.

Así lo confirmó la revista Variety, que habló con el periodista que hizo público su caso.

Según indicó el medio, el guardia tomó la decisión de dejar Estados Unidos y alistarse en las reservas de las Fuerzas de Defensa de Israel, luego de los ataques que comenzaron el pasado 7 de octubre.

El periodista de “Israel Today”, Eran Swisa, habló con Variety y señaló que el exguardia de la artista nació en un kibutz de Israel, pero que trabajó en Estados Unidos.

Guardia que acompañó a Taylor Swift se une al Ejército

Pese a las consultas que realizó Variety al representante de Taylor Swift, no está claro si el guardia era empleado de la cantante o del estadio de la gira. Tampoco se sabe si trabajó estrechamente con la cantante, sin embargo, se ve junto a ella en videos que se difundieron por TikTok.

El exguardia dijo a Swisa que “tengo una vida bastante genial de vuelta en los EE.UU. (…) tengo un trabajo de ensueño, increíble que me encanta, grandes amigos a los que llamo familia y un hogar cómodo. NO TENÍA que venir aquí (…) ¡Pero no podía quedarme al margen mientras masacran y queman vivas a familias en sus casas! Solo por ser judíos o por ser israelíes”.

Quien fuera protector de Taylor durante la gira, condenó a Hamás, consigna Variety, y llamó a la población a apoyar a Israel y no callarse.

¡Mientras un bando protege a bebés, niños y ancianos, el otro los utiliza como escudos humanos! Será un insulto para los animales de todo el mundo llamarlos ‘animales’, pero esos no son seres humanos (…) Mataron y masacraron a familias en sus camas junto a las mascotas de sus familias y luego quemaron las casas! Trata de imaginar que eso ocurriera en tu propio barrio, a tus vecinos de al lado o a una familia que conozcas”, indicó al periodista.