Un nuevo estudio de estadísticas realizado por Statista, una de las mayores plataformas de datos del mundo, reveló que la Generación Z sería la que tiene menos afinidad por el alcohol en la actualidad.

Los datos se recopilaron a través de una encuesta hecha en Estados Unidos a 10 mil personas mayores de 18 años y a partir de allí se obtuvieron resultados de cómo ha evolucionado el consumo de alcohol a través de las generaciones.

Los grupos etarios fueron separados entre Baby Boomers, que son personas nacidas entre 1959 y 1964; Generación X, nacidas entre 1965 y 1979; Millennials, nacidas entre 1980 y 1994; y Generación Z, nacidas entre 1995 y 2002.

El estudio también concluyó que desde los 70’s a la actualidad ha disminuido la cantidad de personas que beben en el país norteamericano. “La proporción de bebedores en Estados Unidos era de alrededor del 70% en esa década, en comparación con el 60% actual”, dice el reporte.

De acuerdo con el estudio, entre el 18% y el 20% de los encuestados pertenecientes a la Generación Z y con edad legal para beber (a partir de los 21 años) dijeron que bebían cerveza, vino u otros licores con regularidad.

Además, los resultados de los más jóvenes arrojaron datos similares a los mayores. De hecho, los Baby Boomers y Generación X concluyeron porcentajes similares respecto al consumo de vino, pero alcanzaron valores más altos en la cerveza, que sería la bebida favorita en todos los grupos, exceptuando la Generación Z, donde predominó el vino.

En cambio, la generación más consumidora de alcohol son los Millennials, donde la cerveza y el vino quedaron en la cabecilla de las bebidas con una ventaja más amplia, en primer y segundo lugar, respectivamente.

Los datos en cuestión dejaron a los Millennials en primer lugar como los que más beben, y después le seguirían la Generación X, los Baby Boomers y finalmente la Generación Z.

Comparing generations, Gen Z seems to have less of an affinity for alcohol, as our graphic with data from Statista Consumer Insights shows. Only between 18 and 20 percent of Americans of legal drinking age and under 28 years old said they regularly drank beer, wine or spirits. pic.twitter.com/SqjZrk2Ypr

— Statista (@StatistaCharts) September 18, 2023