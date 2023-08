La joven expuso que vivió aquel hecho en una tienda, agregando que no quería dejar el monto, pero no pudo negarse.

Durante las últimas semanas han sido varias las personas que han denunciado en redes sociales las llamadas ‘propinas injustificadas’. El último caso fue de una tiktoker argentina que reveló que en una tienda en Chile le sugirieron el monto tras comprar una caja de ravioles.

Anita Thomas, quien se identificó como una trasandina viviendo en nuestro país, viralizó un video donde indica algunas diferencias culturales entre ambas naciones.

Entre las curiosidades que destacó estuvieron las fiestas patrias, el queso crema y la no existencia de delivery de helados. No obstante, lo que más llamó la atención fue su opinión sobre las propinas en Chile.

Esto lo ejemplificó a través del insólito caso, antes mencionado, asegurando que no pudo negarse a entregar el 10%.

“No sé si es solamente en Chile o en otros países, porque desconozco. En Argentina, cuando uno va a comer afuera, te traen la cuenta y vos ves, calculás el 10%, y dejás la propina en efectivo”, expuso.

Tras eso expuso algo que le ocurrió recientemente: “Cuando te traen el aparatito (la máquina para pagar con tarjeta), te están por cobrar y te dicen ‘¿desea agregar la propina al 10%?’. Vos decís ‘sí, obvio’, porque es más cómodo y está buenísimo”.

Justo ahí colocó el ejemplo: “Hay veces en que vas a un lugar a comprar algo… Por ejemplo, el otro día fui a comprar una caja de ravioles. La vendedora me dijo ‘acá está, ¿desea agregar el 10%?’. Yo no deseaba agregar el 10%, pero le tuve que decir que sí, porque no sabía qué decirle”.

Mujer argentina acusa propinas injustificadas en Chile

¿Cuándo pueden sugerir propinas los locales?

Un tiktoker llamado Rodolfo Marín, abogado de profesión, despejó algunas dudas sobre este tema, asegurando que es válida sugerirlas en casos puntuales.

“Se puede sugerir en ciertos establecimientos, en aquellos que atiendan a público a través de garzones, como restaurantes, pubs, cafeterías, bares, fondas, discotecas y similares”, expuso.

“No permitas que se te sugiera el pago de la propina en locales donde no se atiende a público mediante garzones. La idea es premiar a esos trabajadores que realizan una buena atención”, añadió.

En febrero pasado el Ministerio de Desarrollo Social había generado una indicación sobre este tema, señalando lo dispuesto en el Artículo 64 del Código del Trabajo.

“El empleador deberá sugerir, en cada cuenta de consumo, el monto correspondiente a una propina de a lo menos el 10% del mismo, la que deberá pagarse por el cliente, salvo que éste manifieste su voluntad en contrario”, indica.

La Dirección del Trabajo también especifica esto: “Los camareros y garzones son todos aquellos que sirven alimentos y bebidas en restaurantes, clubes, establecimientos comerciales y cantinas”.

“Es el que prepara las mesas o mostradores para la comida colocando manteles limpios, cubiertos, vasos, saleros, condimentos y flores; presenta el menú al cliente, responde las preguntas que se le hacen sobre alimentos y bebidas, y hace sugerencias al cliente; toma nota del pedido y lo transmite a la cocina; sirve la comida; presenta la cuenta al cliente para que la abone o la firme; retira el mantel, servilletas, platos, vasos y cubiertos usados o da órdenes para su retiro”, aclara.