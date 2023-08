Durante las últimas semanas se han vuelto virales varios reclamos por supuestas ‘propinas obligadas’ en locales de comida en Chile. En este sentido, abogados y la propia ley son bastante claros: no es obligatorio y sólo se pueden sugerir en locales con garzones.

Un descargo que se hizo conocido fue el de una tiktoker española llamada Yurema Belloso, quien vivió una incómoda situación en un local de Viña del Mar.

“Le digo: ‘¿Cuánto sale el café?’, y me dice ‘$3.100’, le paso un billete de $10.000 y me devuelve $6.500 y yo digo ‘hueón, aquí falta plata’“, pensó. Acto seguido le dice: “Perdón, pero aquí faltan como 400 pesos y me dice ‘Ah sí, la propina”, aclaró.

“Pero de verdad a mí, lo que más mal me sentó fue que ni siquiera me preguntó si yo quería dejar propina, como que llegó y se la cobró, no más y no po’, tú tienes que preguntar”, agregó.

Otro joven llamado Geral Muñoz expresó algo similar: “Fui a un local de comida rápida, me comí un completo con unas papas fritas, y al momento de pagar me dicen ‘¿Quiere dejar el 10% por el servicio?’. Cómo me cobran propina si no me están atendiendo”.

“Cuando vas a un restaurante y te atienden la raja (sic) dejas propina, pero no puede que ser hasta locales de comida rápida cobren. La propina tiene que ver con el servicio, no con la comida rápida, quizás mañana vamos a ir a comprar una pasta de dientes y ¿Hay que dejar propina?”, agregó.

¿Cuándo pueden sugerir propinas los locales?

Un tiktoker llamado Rodolfo Marín, abogado de profesión, despejó algunas dudas sobre este tema, asegurando que es válida sugerirlas en casos puntuales.

“Se puede sugerir en ciertos establecimientos, en aquellos que atiendan a público a través de garzones, como restaurantes, pubs, cafeterías, bares, fondas, discotecas y similares”, expuso.

“No permitas que se te sugiera el pago de la propina en locales donde no se atiende a público mediante garzones. La idea es premiar a esos trabajadores que realizan una buena atención”, añadió.

En febrero pasado el Ministerio de Desarrollo Social había generado una indicación sobre este tema, señalando lo dispuesto en el Artículo 64 del Código del Trabajo.

“El empleador deberá sugerir, en cada cuenta de consumo, el monto correspondiente a una propina de a lo menos el 10% del mismo, la que deberá pagarse por el cliente, salvo que éste manifieste su voluntad en contrario”, indica.

La Dirección del Trabajo también especifica esto: “Los camareros y garzones son todos aquellos que sirven alimentos y bebidas en restaurantes, clubes, establecimientos comerciales y cantinas”.

“Es el que prepara las mesas o mostradores para la comida colocando manteles limpios, cubiertos, vasos, saleros, condimentos y flores; presenta el menú al cliente, responde las preguntas que se le hacen sobre alimentos y bebidas, y hace sugerencias al cliente; toma nota del pedido y lo transmite a la cocina; sirve la comida; presenta la cuenta al cliente para que la abone o la firme; retira el mantel, servilletas, platos, vasos y cubiertos usados o da órdenes para su retiro”, aclara.