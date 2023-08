El cantante Johnatan Hernández, vocalista de la banda de rock colombiana ‘Electric Mistakes’, es acusado de abusar sexualmente de varias mujeres en Bogotá (capital de Colombia). El músico quedó en prisión preventiva a la espera de finalizar la investigación.

De acuerdo con el diario El Colombiano, hay cinco denuncias contra el artista ante la Fiscalía, sin embargo, habría cerca de 26 víctimas. En su posición de líder y fundador de la banda, atrajo a mujeres de entre 20 y 30 años que aspiraban a tener una carrera en la industria musical.

Las denuncias contra el hombre de 32 años iniciaron en 2019 y en todos los casos su Modus operandi era el mismo: atraer a “señoritas” para ser parte de la banda, hablarles sobre sus problemas de salud mental y luego drogarlas para tener relaciones sexuales.

Según testimonios recabados por diario El País, las víctimas afirman que el sujeto “les hablaba desde el principio de sus diversos problemas de salud mental: depresión, ansiedad, esquizofrenia o savant (síndrome del sabio)”.

Las denunciantes señalaron que el cantante agregó fármacos que daban un sabor sumamente dulce a las bebidas y alimentos que él les ofrecía. Al despertar, la mayoría de ellas desnudas, Hernández les persuadía indicando que la culpa era de ellas.

Bajo este contexto, y teniendo en cuenta los problemas de salud mental mencionados por le sujeto, las víctimas optaron por callar antes los prejuicios. “Si yo lo juzgo, no estoy siendo inclusiva”, comentó una de las mujeres, “siempre hablaba de su enfermedad y me daba pesar”.

Vocalista de ‘Electric Mistakes’ acusado de abuso sexual

Hasta el momento hay cinco denuncias contra el cantante ante la Fiscalía y otras cinco más en proceso, no obstante, se contabilizan más de 20 víctimas. Sin obtener resultados por parte de la justicia, las denunciantes iniciaron una campaña para visibilizar la situación en Instagram llamado “No somos mistakes”.

A través de esta red social, varias mujeres expusieron sus testimonios con el presento abusador. Una de ellas fue Natalia Gordillo, exintegrante de la banda entre marzo y julio de 2021. “Yo tengo una personalidad muy fuerte, me voy si no me gusta algo. Pero acá fue total la sumisión a personas que me generaban temor”, comentó.

La joven recordó que luego de contar su experiencia, recibió varios mensajes de mujeres, e incluso hombres, con experiencias parecidas a la suya. “Fue impresionante ver cómo la Fiscalía se empezó a mover, a contactarnos”, destacó una de las víctimas, cuya identidad fue reservada, a El País.

Cantante ante la justicia colombiana por abuso sexual

El pasado 28 de julio se imputó al cantante de Electric Mistakes por tener relaciones sexuales “con personas puestas en incapacidad de resistir y acoso sexual”, instancia donde la Fiscalía solicitó la detención preventiva mientras dura la investigación.

“Se ha destruido la vida de varias mujeres. Y lo más peligroso es que su forma de captarlas pueda continuar”, dijo el fiscal a cargo del caso.

Por parte, el abogado defensor sostuvo que los encuentros de Hernández con las mujeres fueron de manera voluntaria y justificó que todas eran mayores de edad.

En tanto, la justica cuestionó a la Fiscalía por la demora en la investigación, misma preocupación que las denunciantes mencionaron de forma reiterada. “Estos comportamientos investigados son sumamente graves. Lamento que la Fiscalía se hubiese tardado tanto tiempo en desarrollar actos investigativos”, indicó la jueza.

“Si no fuera por la exposición en redes sociales del caso, tal vez, esta investigación no se hubiera adelantado”, agregó.