Hay películas que no envejecen bien para los nuevos estándares mundiales. Blank Check es una de ellas y por diversas razones.

Se trata de una producción de los noventa con un reparto poco conocido, pero que sigue dando de qué hablar. Alimenta la discusión el hecho de que Disney +, la plataforma de streaming, la mantiene entre su selección de películas familiares.

Varios medios de comunicación en Estados Unidos han hecho notar ese y otros detalles inquietantes de “Cheque en Blanco” (traducción al español), destacando, además, que la compañía de entretenimiento ya ha borrado de su selección otras películas con escenas o mensajes polémicos.

El caso que hoy nos convoca es distinto y, aunque no se sabe si lo hará en el futuro próximo, las banderas rojas que asoman son varias, pero una de ellas es la que en el presente se analiza desde otra óptica mucho menos noventera.

Nadie imaginó que la también estrella de Lazos Familiares, daría mucho de qué hablar en el futuro.

“Lo siento, niños de los 90, Cheque en blanco es la película más inquietante de Disney”, asegura el encabezado del medio CBR, que entre otros sacó a la superficie la escena de un beso entre una actriz de más de 30 años y un niño actor de tan sólo 11 años.

Tras su debut hace casi 30 años, la comedia muestra al preadolescente Preston Waters, viviendo una encrucijada mental por su forma de vida, de la cual se muestra insatisfecho. Desea ser adinerado, en una sola frase.

Por azares de la vida, su deseo se va configurando a la “realidad”, cuando tiene un percance en su bicicleta. Su camino se cruza de forma impactante con el de Carl Quigley, un convicto fugitivo.

Preston recibe un cheque en blanco y lo canjea por un millón de dólares. De la noche a la mañana se vuelve millonario tras cobrar el cheque, algo irreal para un menor de edad quien decide no contarle nada a sus padres. Recordemos que se trata de una comedia familiar.

La primera red flag (bandera roja) tiene que ver con que, además de ocultarle a sus padres, Preston les miente, asegurándoles que trabaja en la mansión “del Sr. Macintosh” para que sus padres se queden tranquilos. Con esa coartada, él puede gastar todo el dinero y más que eso.

Ya en la trama quedó al descubierto la despreocupación de los Waters porque su hijo no sólo gaste dinero a destajo, sino porque presuntamente trabaje en la casa de un completo desconocido.

Sin embargo, lo más cuestionable en la película Blank Check llega cuando entra en escena una agente del FBI (Buró Federal de Investigaciones), Shay Stanley, caracterizada por la actriz Karen Duffy, en ese entonces de 32 años.

La mujer se hace pasar por un agente encubierto, que investiga una situación de lavado de dinero, situación que la lleva hacia Preston, debido al famoso millón de dólares que cobró siendo un niño.

“En lugar de cuestionarlo a él y a su dinero, Shay termina convirtiéndose en un interés romántico”, se lee en la crítica de CBR, ya que la relación entre ambos es sugerente, más allá de una amistad.

El coqueteo de la federal con el preadolescente se pone de manifiesto en las escenas, llegando al punto cúspide. Y es que, por si fuera poco lo anterior, Shay y Preston se dan un beso, no en la mejilla, sino en la boca. El actor Brian Bonsall (hoy, de 40 años) debió realizar la escena.

En la década de los noventa, Disney lidió con películas que no alcanzaron una consagración, entre estas El Inspector Gadget, a diferencia de Toy Story.

La compañía debió también bajar de su plataforma contenidos que fueron cuestionados por el público, por temas que en la actualidad se han vuelto altamente sensibles.

“Song of the South” de 1946, fue retirada de Disney + luego que la crítica la acusara de ser una trama que representaba de forma racista a los afroamericanos.

Todo indicaría que Blank Check tendría el mismo destino en dicha plataforma, debido al polémico beso en la boca entre una mujer de 32 años y un niño de 11, que se filmó de forma real.

No obstante, la película continúa en la selección de comedia familiar, pese a que su premisa es distante al comportamiento que debe inculcarse en un menor de edad, además de la actuación de los adultos, llámense padres resguardando a su hijo en todo momento, o una mujer romantizando la relación con un preadolescente y besándolo como si fuera un hombre.

Por hoy, es impredecible cuánto tiempo tardará este sitio de streaming en remover la producción de su selección, si es que lo está valorando.

The #MovieOfTheDay is Blank Check (Blank Cheque) (1994). Starring Brian Bonsall and Karen Duffy, this comedy is about a series of schemes, a money laundering operation, and huge misunderstandings that lead to an 11-year-old boy cashing a signed blank check for $1M. #GBB pic.twitter.com/87hhjSHEIR

— The Good. The Bad. The Basic. (@thegoodbadbasic) October 21, 2020