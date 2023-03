Era un día como cualquiera para un niño argentino de 8 años que miraba dibujos animados en la televisión. En su casa, una visita habitual para él, pero que significaría momentos después el femicidio de una madre.

Una discusión en pareja lo gatilló todo. Es decir, el arma homicida que acabó con una joven argentina y, de paso, dejó traumas de por vida a un inocente.

Las advertencias a la mujer habían sido muchas. Una voz importante en la vida de la víctima ya había augurado un trágico fin, si es que ella no desistía de la relación con el hombre con el que se había liado sentimentalmente.

Todo quedó en tragedia. El pronóstico se cumplió y nada se pudo hacer para evitar la muerte de una mamá, cuyo pequeño presenció todo y hasta trato de salvarle la vida con una técnica que dijo haber visto en televisión. Todo fue en vano.

La inocencia interrumpida de un niño argentino

Verónica González, de 27 años, llevaba rato discutiendo con su pareja. Su pequeño hijo estaba en casa, pero la televisión lo tenía un tanto distraído, aunque no lo suficiente para darse cuenta de que algo no estaba bien entre la pareja.

En el barrio González Catán (partido de La Matanza en la provincia de Buenos Aires), los vecinos ni se enteraban de una pelea que iba escalando rápidamente. No obstante, Brian Baigorria (30 años), novio de la joven madre, había sido visto ingresando al domicilio de su novia.

Se trataba de un joven que a la familia de Verónica no le agradaba en lo absoluto. El prontuario de este lo decía todo. Tenía antecedentes por robo y resistencia a la autoridad (desde hace 12 años), según los detalles de esta noticia publicada en el medio trasandino TN.

La discusión subía de tono, el niño de 8 años seguía viendo la televisión, hasta que una detonación lo sacó de su mundo infantil. En un abrir y cerrar de ojos, el impacto le aseguró un trauma de por vida a otro niño argentino.

“Brian sacó un revolver y le pegó un tiro en la nuca”: el relato de un niño argentino

Al escuchar el disparo, el niño corrió hacia su madre. El testimonio del infante fue trasladado por su tía, hermana de la víctima, quien escucho con el corazón desgarrado todo lo que su pequeño sobrino había presenciado.

“Cuando me ve me dice ‘tía, te tengo que contar algo’ y ahí me dice que su mamá y Brian empezaron a discutir, pero como él estaba mirando los dibujitos (monos) no le dio importancia”, aseguró Alejandra González.

Sin embargo, el impacto de bala dentro de su casa, lo sacó de su mundo y, a la vez, se lo arrebató en segundos.

“Y me dice: ‘se empujaron, mi mamá se dio vuelta, Brian sacó el revolver y le disparó en la nuca a mi mamá. Yo pegué el grito porque me asusté, tía, y él quiso agarrar un cuchillo y acuchillarla a mi mamá’, dice. ‘Y yo le gritaba que no, que se vaya, porque yo lo iba a matar con el cinto (Cinturón), porque la lastimó a mi mamá’”, relató Alejandra, en palabras de su sobrino.

El niño trató de ayudarla y corrió hacia el baño, tomó confort y lo puso en el orificio que dejó el impacto de bala para detener la hemorragia. En tanto, Baigorria huyó pronto de la escena, según el testigo presencial.

“Fue a buscar papel higiénico porque me dijo que así lo vio en una película que se cura y se lo puso a su mamá para que no sangre”, dijo la tía del niño. Ya era tarde. Para cuando el padre de la víctima y la hermana llegaron a la vivienda, encontraron al pequeño tratando de mantener viva a su mamá, pero ya no tenía signos vitales.

“Tenemos que llamar a los canales: todos tiene que saber lo que Brian le hizo a mi mamá”

A sus 8 años, el hijo de una nueva víctima de femicidio en Argentina, trata de comprender por qué el novio le disparó, matándola a los pocos segundos.

El niño argentino, la víctima más inocente en la escena, tan sólo miraba monos, sin imaginar que perdería a su madre a manos de un hombre del que ya le habían advertido constantemente.

Verónica González tenía una primogénita, quien al momento de la tragedia estaba en la casa de su padre. Cuando supo lo que su hermano relató, la niña (cuya edad no fue revelada) pronunció unas estremecedoras palabras: “Yo le dije a mamá que él la iba a matar, que lo dejara”.

No fue la única. La familia estaba en contra de la relación. El sujeto consiguió que Verónica se alejara de sus seres queridos. En conclusión: siempre le dijeron que no era bueno para ella.

Ante la pérdida irreparable para dos hijos que quedan huérfanos de madre, el más pequeño, testigo de los hechos, quiso que en su país se dieran cuenta de lo que le hicieron a su madre.

“El me dijo ‘tía tenemos que llamar a los canales porque todos tiene que saber lo que Brian le hizo a mi mamá’. Solo quiere justicia por su mamá”, aseguró Alejandra, tía del infante.

Acusado de femicidio y prófugo de la justicia

La fotografía de Brian Baigorria circula en los distintos medios trasandinos. El pedido del niño argentino, quien presenció el femicidio de su madre, se cumplió en parte, ya que la familia habló con la prensa de los detalles ocurridos en el domicilio en Matanzas.

Las autoridades también han difundido la imagen y datos del sujeto, porque emitieron orden de captura nacional e internacional, como principal sospechoso del femicidio de su novia Verónica González.

Cuentan con el testimonio principal: el del hijo de la víctima, además de las aseveraciones de algunos vecinos en la localidad Garzón al 6800, quienes vieron entrar al sujeto a la hora del impacto de bala que le quitó la vida a una joven madre en el Gran Buenos Aires, pese a los esfuerzos de su hijo de detener la hemorragia con confort, porque así lo había visto en la televisión.

Al cierre de esta nota, el presunto femicida seguía prófugo de la justicia argentina, pero el hijo de su víctima, quien llora a su madre, a la vez, pide justicia a tan corta edad.