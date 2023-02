El calor de Santiago, Concepción, Chillán, etc., vienen a la mente cuando se conocen historias como las de Alejandro Colomar, quien ganó la batalla en tribunales para poder pasear desnudo por la calle.

No fue fácil para él, ni para quienes reprocharon su actitud. Se volvió una batalla legal de varios meses que, desde un inicio, se ventiló-como Colomar, al aire libre- en los medios de comunicación.

Los más conservadores pusieron el grito en el cielo y le reprocharon su actitud tan ligera frente a la vida. Su nudismo, claro está, riñe con la norma. No obstante, su pelea con el termómetro y defensa al “naturismo”, le hizo olvidar la generalidad y se despojó de todo trapo y prejuicios.

Recientemente, para validar ante la sociedad su decisión de ir campante, como Dios lo trajo al mundo, acudió a un tribunal de su ciudad. Para sorpresa de muchos, detractores y seguidores, la justicia le dio un soplo de alivio.

El debate es el único que reviste la situación de este aireado caso.

Desnudo por la calle: el primer round del nudista de Valencia

Son varios medios que a nivel local e internacional, han hecho eco de la forma en que un joven de 29 años, iba por la vida-en pelotas- tratando de escapar del calor, pero contraviniendo las buenas costumbres sociales.

Alejandro Colomar, durante el verano español valenciano, que puede alcanzar los 30 grados o más (sobre todo en agosto), no se preocupó de lo que iba ponerse para sortear el infernal calor.

Al contrario, su situación llegó al extremo de montar su bicicleta y pasearse desnudo por la calle, según detalles revelados en el medio español La Vanguardia.

“Siempre he hecho nudismo, pero no había salido así a la calle porque pensaba que no era legal”, aseguró, no sin antes verificar en la web si era o no ilegal hacerlo.

A diferencia de Barcelona, además de unas cuantas playas, Colomar descubrió que el área metropolitana de Valencia tenía lugares donde no violaba leyes al practicar su nudismo, como alternativa al intenso calor.

Sin embargo, eso no le evitó tener problemas con las autoridades, ante el escándalo de residentes valencianos por la imagen que no dejó nada a la imaginación.

Retenido por pasear desnudo por las calles de Valencia

En 2020, durante el verano español, Alejandro Colomar fue retenido por la policía durante dos horas, debido a lo que los denunciantes consideraron inmoral en plena urbe valenciana: su paseo nudista en bicicleta.

En ese periodo, sus retenciones se incrementaron a tres veces por semana. Todo lo que le respondía a las autoridades, cuando le cuestionaban el ir desnudo por la calle, era “es más cómodo y fresco”. Al poco tiempo, le dejaban ir, pero con multas por “exhibicionismo obsceno” que más adelante apelaría.

Cabe destacar que en España (1988) se eliminó el “delito de escándalo” y de “policía de moralidad”, al ser considerados inconstitucionales, según un grupo de personas que presentaron la demanda ante un tribunal superior.

Para Alejandro, no obstante, hay límites: “Pienso que en verano ir desnudo es más cómodo y fresco. Obviamente no lo haría, por higiene, al entrar en un supermercado o sentarme donde lo hacen otros. Pero ir así por la calle no molesta a nadie físicamente, solo puede molestar a algunos en la parte ideológica, pero ese no es mi problema”.

La lucha de un español, ante un tribunal, para ir desnudo por la calle

Otros medios, como Voz de América, recogieron el testimonio de este sujeto, tras llegar recientemente el fallo de la justicia española, el cual tardó dos años en revelarse, en medio de los cargos y descargos por el caso del nudista de valencia.

Las palabras de Alejandro Colomar denotan alivio y revisten de lo único que usará en los veranos calurosos: el triunfo de poder pasear desnudo por la calle. Pero, que la justicia fallara a su favor, no fue una pelea fácil ni en el estrado, ni en las calles.

“Me acusaban de exhibicionismo obsceno, el cual, según el propio diccionario, tiene una intensión sexual, lo cual no tiene nada que ver con lo que yo iba haciendo. Realmente, de lo que se me acusaba (era que), habían menores delante. O sea, ni siquiera tenía sentido la multa porque, en caso de que hubiera habido una intención sexual, no era para ponerme multa, sería para ir a la cárcel. Pero es que no tenía ninguna relación”.

Derecho al “naturismo”

“Naturismo es la doctrina que preconiza el empleo de los agentes naturales para la conservación de la salud y el tratamiento de las enfermedades. Por su parte, nudismo alude a la ‘actitud de quien defiende que la desnudez completa es conveniente para un perfecto equilibrio físico e incluso moral”, sostiene fundéuRAE.

Se trata de definiciones que dan una idea de la respuesta de un tribunal de Valencia, en favor de Colomar. En principio, las multas que le fueron impuestas han sido anuladas, según los detalles servidos en el medio Antena3.

El Tribunal Superior de Justicia valenciano consideró, además, que el hombre que se paseó desnudo por las calles en verano, no infringe ninguna ley y que el municipio en el que habita éste, Aldaia, tampoco posee una normativa que lo prohiba.

A su ingreso al recinto, Alejandro Colomar intentó hacerlo desnudo, pero los agentes lo obligaron a vestirse. Fue entonces que este hizo notar la violación a su derecho al “naturismo”.

Sobre las acusaciones de “exhibicionismo obsceno” contra el sujeto, el TSJ aseguró que no proceden, ya que “no lo hace para satisfacer su propia lívido, sino como una defensa del naturismo”.