Jeff Doucet es un nombre que resuena, desde los ochentas hasta la actualidad. Como el disparo que le quitó la vida, presenciado por millones de televidentes estadounidenses.

La conmoción fue enorme en uno de los aeropuertos del sureste de la nación norteamericana, donde el padre de una de sus víctimas lo esperaba sigiloso, listo para cobrar venganza.

Los detalles que se conocerían después, son estremecedores e inmersos en una trama complicada para toda una familia. Una sociedad justificó, en tanto, lo ocurrido.

¿Por qué, Gary, por qué lo hiciste?”, le gritó un investigador del FBI, que intentó después contener al atacante, mientras el otro sujeto se desangraba en el suelo. Era el mismo agente que días antes le contó la dolorosa verdad de cómo se produjo el vejamen.

Ya en prisión, un padre atormentado aseguró haber escuchado una voz en su cabeza, promovida por el shock de escuchar la forma en que su hijo fue ultrajado, tras ser secuestrado, sin oponer resistencia. Su victimario había sido prácticamente un “héroe” para él.

La madre del infante jugó un papel importante en este trágico suceso, el cual fue relatado hace 39 años por el periódico The Washington Post.

Jeff Doucet era un maestro de Karate de Baton Rouge, ciudad y capital del estado estadounidense de Luisiana, en la orilla este del río Mississippi.

Tenía 25 años y la venia de varios padres de familia, quienes le confiaron a sus hijos, esperanzados en un aprendizaje cargado de disciplina, sin imaginar la verdad.

Uno de esos clanes era el de los Plauche. Gary, el padre de familia, era un amable vendedor y ex camarógrafo de la televisión local, quien estaba casado con June. Tenían una hija y 3 niños más. El de 12 años, Jody, era, junto a sus dos hermanos, alumno del instructor quien también había sido miembro de la marina de EEUU.

Tanto el padre como la madre admiraban al maestro de sus hijos. Habían cabildeado entrevistas, tras lograr la hazaña de clasificar a 5 niños a competencias importantes y que uno de sus pequeños ganara un trofeo.

“No creerías lo que esto ha hecho por mis hijos, especialmente por los más pequeños, que aprenden lentamente”, aseguró a un reportero una orgullosa madre.

Otro alumno de Jeff declaró posteriormente, “Aprendemos disciplina”. Mientras, se sumaron otras frases de elogio hacia su mentor como: “Tenemos mejores modales” o “Admiramos mucho a Jeff. Nos dice que tratemos a los adultos con respeto, y así lo hacemos. Nos dice que no peleemos con nuestros padres. Es mi mejor amigo”.

