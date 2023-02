La justicia de Irán condenó a una joven pareja de blogueros a 10 años de prisión por bailar en un video que publicaron en Internet. El insólito hecho fue informado por activistas de la agencia de noticias HRANA.

Se trata de los creadores de contenido Astiaj Haghighi y Amir Mohammad Ahmadi, quienes aparecen el registro de Instagram bailando románticamente en una plaza pública frente a la Torre Azadi de Teherán, en la capital del país.

Two Instagram bloggers #Astiaj_Haghighi and #AmirMohammad_Ahmadi were sentenced to a total of 21 years and additional punishments. On November 1, security forces arrested this couple violently after they published a video on social media showing them dancing in a city square. pic.twitter.com/qeHQ1yDDah

De acuerdo a France 24, el tribunal iraní condenó a cada uno de los jóvenes a 10 años y seis meses tras las rejas por “fomentar la corrupción y la prostitución pública”, además de “reunirse con la intención de perturbar la seguridad nacional”.

Asimismo, la justicia de la nación islámica les prohibió tener acceso a Internet y salir del país. Según fuente de HRANA, los condenados no se les proporcionó abogados para una defensa y se les negó la libertad bajo fianza.

Las autoridades de Irán arrestaron a la pareja el 1 de noviembre de 2022 en su vivienda ubicada en Teherán. La detención de los blogueros se concretó poco después de que publicaran el video en sus redes sociales.

Al parecer, el hecho fue considerado graves para las autoridades iraníes, ya que la joven realizó la coreografía sin el característico velo cubriendo su cabeza y bailó con un hombre en la vía pública, actividades prohibidas para una mujer en la nación islámica.

An Iranian court sentenced Amir Ahmadi and Astiaj Haghighi to 10.5 years in prison each for publishing this video of them dancing next to Tehran's Azadi Square.

Their families are reportedly under pressure not to talk about their arrest. #MahsaAminihttps://t.co/JuP3qr8ukf pic.twitter.com/La2d7OySnm

— Holly Dagres (@hdagres) January 30, 2023