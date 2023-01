La muerte de Tomás Bravo (3) se ha convertido en uno de los casos policiales más enigmáticos del último tiempo, debido a que a casi dos años del hecho aún no hay culpables. En el pasado capítulo de Las Indomables, Patricia Maldonado expresó un comentario sobre la situación, recibiendo una repuesta de la mamá del menor de edad.

“Un niño es tan chiquito, tú tienes que andar detrás de ellos. Los niños tan chicos no tienen eso del temor a las cosas”, expresó la opinóloga, haciendo referencia a Estefanía Gutiérrez.

“¿Qué es lo que tiene que hacer una mamá? Yo no dejaría que mi hijo de 3 años salga con nadie a buscar animales. Se puede resbalar, le puede pasar un animal por encima… ¡No puede ser! Entonces hay varias cosas que son culpables de la muerte de ese niño”, agregó.

Respuesta de mamá de Tomás Bravo

Aquello motivó un extenso descargo de parte de Gutiérrez en sus redes sociales, quien llamó a la panelista de televisión a respetar la memoria del pequeño Tomasito.

“Primero a mí me da exactamente lo mismo que piense y opine de mí como madre, no me interesa su opinión personal. Lo único que le puedo decir es que si va a hablar del caso de mi hijo infórmese y deje las groserías de lado. Tenga respeto por la memoria de mi hijo”, expuso.

“No porque seamos humildes usted cree que va a hablar lo que se le antoje, se equivocó. Tenga al menos respeto por el dolor unos padres y una familia completa que la hemos pasado muy mal todo este tiempo, no sea desubicada”, agregó.

Asimismo, la mujer indicó que se encuentra en medio de un tratamiento médico durante el periodo actual, cuando se siguen conociendo antecedentes del caso.

“Por último, señora Patricia le comento que como madre tengo terapia semanal. Estoy con antidepresivo y siempre me digo a misma y a mi psicóloga, cómo cresta deje salir a mi hijo ese maldito día”, aseguró.

“Comentarios de mierda y de viejas de mierda tengo todos los días, de la misma forma que usted habla. Pero ni con eso me han logrado botar. Sigo luchando por mi hijo. Aunque no soy el ejemplo de mujer ni de mamá, usted tampoco lo es”, cerró la mamá de Tomás Bravo.