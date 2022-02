Un caso de ‘pornovenganza’ ha remecido Inglaterra en los últimos días, toda vez que un hombre llamado James Moore filtrara un video íntimo de su expareja en diversos sitios de internet. Las primeras indagatorias indican que el sujeto realizó la acción tras conocer que ella había iniciado otra relación.

De acuerdo al detalle del diario The Sun, Moore había participado en 2016 del reality show Ex On the Beach, donde adquirió algún grado de fama en aquel país.

La muchacha, cuyo nombre se ha mantenido en reserva, interpuso una denuncia contra el victimario días atrás, por lo que él fue detenido.

En la acusación se indica que Moore publicó el estracto en sitios como Onlyfans y Pornhub justo después de saber que ella tenía nueva pareja.

Durante la primera audiencia, según señala el citado medio, la joven indicó que ella había autorizado a su expareja a grabar aquel encuentro, pero jamas le había dado permiso para compartirlo públicamente.

“James me hizo sentir que era algo común de hacer, y que estaría segura en sus manos. Me dijo que me amaba, que era para él, para nosotros, para nadie más”, indicó.

Por su parte, Moore aseveró que sí tenía la venia de la mujer para llevarlo a redes sociales.

“Ella dijo que lo podía subir, estoy muy seguro que en ese momento me dijo que lo podía subir si compartía las ganancias con ella”, sentenció ante el juez.

La relación entre ambos había terminado meses atrás, debido a que el sujeto era adicto a la cocaina y presentaba comportamientos agresivos.

James Moore podría pasar varios años en la cárcel si se comprueba el delito de ‘pornovenganza’ por la difusión del video íntimo. Aquello es castigado por ley en Reino Unido.