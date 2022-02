Este martes el matinal Contigo en la Mañana de Chilevisión mostró un extenso reportaje respecto a la crisis migratoria que se vive en el norte grande, donde a diario personas de otros países intentan cruzar a Chile por pasos no habilitados.

En este contexto, llamó la atención una conversación que tuvo el periodista Stjepan Tarbuskovic con una persona venezolana que estaba cerca de la frontera con Bolivia.

En su testimonio el hombre, de nacionalidad venezolana, indicó que estaba esperando pasar hasta el vecino país para emprender regreso hasta Venezuela.

“Soy venezolano. Me fui para Santiago, ayer me robaron, así que por eso me voy de regreso para atrás. Me voy para mi casa”, expuso.

En ese instante agregó que personas de su propio país lo habían asaltado: “Llevaba tres meses trabajando y me robaron todo, los mismos venezolanos ¿Qué voy a hacer? Mira lo que me quedó. Nada”.

Por último, el migrante aseveró que esperaba ayuda de movilización para poder concretar el traslado hacia Bolivia.

“No he comido en todo el día ¿Cómo hago yo para cruzar un desierto si nadie le ayuda a uno? Si puedo, me subo a un camión. No he comido ni un desayuno”, finalizó.

Hay que señalar que hace dos semanas entró en vigencia la nueva Ley de Migraciones, la cual faculta a las policías a realizar reconducciones de personas que ingresen ilegalmente al país hacia la frontera.