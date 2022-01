Medios en Argentina informaron el pasado domingo sobre la detención de Arnaldo Daniel Ríos, hijo de Antonio Ríos, en Buenos Aires. El sujeto está acusado de haber abusado sexualmente de una menor de ocho años en 2017.

De acuerdo a lo que reporta Infobae, la denuncia fue interpuesta por la familia de la presunta víctima en 2020, cuando ella había cumplido 12 años.

Desde ese momento se inició una investigación en contra de Ríos, quien debió permanecer en la ciudad durante todo ese tiempo.

Los antecedentes indican que la menor de edad era sobrina de una expareja del sujeto. Aquella relación se mantuvo hasta mediados de 2018.

Asimismo se detalló que los abusos habrían ocurrido al interior de una vivienda ubicada en la localidad de Lomas de Zamora, en reiteradas ocasiones.

Lorena, madre de la pequeña, sostuvo que supo de estos hechos por una de sus hermana, a quien la niña recurrió cuando esto habría ocurrido.

“Ella no se animó a contármelo porque sabe como soy. Entonces se lo contó a una de mis hermanas, que se lo contaron a mi mamá y ella me lo dijo. En ese momento yo me había casado y me había mudado a dos cuadras. Ahí ella contó todo pero después arrancó la pandemia y estuvo parado todo”, indicó al citado medio.

Finalmente Arnaldo Daniel Ríos fue detenido en una estación de servicio el pasado fin de semana, pasando a control de detención la mañana del pasado domingo.

En concreto, se le está acusando por el cargo de abuso sexual reiterado agravado, quedó en prisión preventiva a la espera del juicio.