2021 se fue. Es pasado. Y si bien, el futuro es hoy, el año viejo nos dejó sorprendidos de todas formas.

Un ejemplo de su despedida: el anuncio de una empresa en Suecia lanzando su implante de pase de movilidad. Un microchip subcutáneo, capaz de ser leído por dispositivos electrónicos para checar de forma instantánea que los viajeros tengan al día su esquema de vacunación.

Startup Epicenter, una incubadora de empresas de nuevas tecnologías, fue precisamente un epicentro de comentarios, viralizados tras el anuncio de esta tecnología.

Desde Estocolmo, capital sueca, informaron los pormenores de este lanzamiento, en plena quinta ola de covid azotando Europa.

Ha sido el periódico South China Post el encargado de hacer rodar la noticia, luego de la publicación de un video en el que muestran el diminuto dispositivo que se lleva “encima, pero incrustado en la piel”, según retomaron medios como La Vanguardia.

En el video mostrando el microchip, el CEO de la compañía DSruptive, que con oficinas en Suecia y España se define como “experta en microelectrónicos implantables”, Hannes Sjoblad, aparece sosteniéndolo en la palma de su mano para dar una idea de lo diminuto que es, inversamente proporcional a la capacidad de información que puede guardar si se toma en cuenta que se trata de los datos del pasajero, con su pase de movilidad hacia un destino en particular.

“Del tamaño de un arroz”, describen las publicaciones internacionales antes citadas, para hacer notar la diminuta tecnología que se implanta internamente, pero a ras de la piel.

La descripción, en el material audiovisual, afirma que el microchip puede ser colocado en el antebrazo o en el dorso de la mano, a elección del portador.

La misma persona, quien tiene instalado un software en su celular, acerca su aparato a la zona donde se hizo implantar el dispositivo (en su caso, el antebrazo), e inmediatamente se despliega la información de su registro de vacunación, que le da la luz verde para viajar.

“Tengo un implante en mi brazo. Lo he programado para tener mi pasaporte covid porque lo quiero tener siempre accesible y, cuando leo el chip, solo arrastro el dedo, desbloqueo y abre este PDF. Mi pase covid que siempre estará accesible para mí o para cualquiera que quiera revisarlo”., enfatizó Sjoblad.

Y es que no se trata de aprovechar dicha tecnología únicamente para viajar, sino también para cualquier sitio donde el esquema de vacunación es requerido para obtener acceso.

“Por ejemplo, si voy a un cine o a un centro comercial (Mall), la gente podría comprobar mi estado”, dice el CEO de DSruptive.

Beep boop beep: Your vaccination record has been verified 🤖 pic.twitter.com/dpAkSCudxf

— South China Morning Post (@SCMPNews) December 17, 2021