Un insólito desafío le dio la asistente de voz de Amazon Alexa a una menor de 10 años. El hecho sucedió luego que la niña le pidiera a la computadora un reto divertido que realizar.

“El desafío es simple: conecta un cargador de teléfono hasta la mitad de un tomacorriente de pared, luego toque con un centavo las clavijas expuestas”, le dijo Alexa a la niña.

La situación fue compartida el pasado lunes a través de Twitter por Kristin Livdahl, madre de la pequeña niña, quien se mostro impactada por el mortal duelo que encontró la asistente de Amazon.

“Mi hija de 10 años acaba de pedirle un desafío a Alexa y esto es lo que ella dijo”, expresó molesta la mujer en sus redes junto a una captura de pantalla con lo dicho por Alexa.

Para alivio de Kristin, su hija no hizo caso a lo que le respondió la asistente de voz.

OMFG My 10 year old just asked Alexa on our Echo for a challenge and this is what she said. pic.twitter.com/HgGgrLbdS8

— Kristin Livdahl (@klivdahl) December 26, 2021