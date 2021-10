Una trágica situación se vivió en Italia cuando una madre decidió acabar con la vida de su hijo al perder su custodia y posteriormente exhibirlo en un supermercado.

Según la información consignada por La Nación, la mujer húngara identificada como Katalin Erzsebet Bradacs (44) fue acusada por asesinar con un cuchillo a su hijo de dos años.

La situación fue denunciada cuando la madre entró con el cuerpo del menor en sus brazos al supermercado de la ciudad italiana de Città de la Pieve.

Las autoridades no dudaron en determinar la culpabilidad de la mujer, quien además trabajaba como actriz en películas para adultos.

La justicia italiana señaló que la mujer habría acabado con la vida del pequeño Alex como una forma de vengarse de del padre del menor. Incluso, también habría enviado fotos del niño herido al padre antes de presentarse al supermercado.

Los testigos afirmaron que la mujer había ingresado a las tres de la tarde al local gritando y apoyó el cadáver sobre una de las cajas de atención.

Los efectivos policiales registraron a la mujer y el perímetro, encontrando un cuchillo en la cartera de Bradacs y muy cerca de su casa una polera manchada con sangre. “No hay duda”, de que ella es la culpable, informaron desde el tribunal de Peruggia.

Por otro lado, también encontraron videos de cámaras de seguridad que grabaron a la mujer, además de declaraciones de testigos que la vieron siempre sola con el niño.

En el informe señalaron además que la mujer habría apuñalado varias veces al menor en el cuello y en el pecho.

“Secuestró a mi hijo”

El padre del menor fue identificado como Norbert Juhasz y actualmente vive en Hungría. Él denunció ante la justicia que la madre secuestró al menor y escapó del país un mes antes de que lo asesinara.

“Secuestró a mi Alex el día que se suponía que me lo entregaría, porque el tribunal me lo había confiado. Ella huyó a Italia y lo mató y luego confesó haberlo matado en un mensaje a un amigo”, contó el hombre al medio Corriere dell’Umbro.

Pero eso no fue suficiente, cuando su hijo yacía sin vida, la mujer le tomó fotos y se lo envió por WhatsApp. “Cuando vi esa foto no lo podía creer. Pensé que era falsa, pero lamentablemente no fue así. Era mi Alex ya muerto”, relató el hombre.

Juhasz contó que la mujer se dedicaba a la pornografía, por lo que cuando ella le contó estar embarazada, él le pidió hacer un examen de ADN. “Ella nunca lo había querido”, dijo el padre.

“Durante el embarazo ella se daba golpes en el estomago. Luego, tomó esteroides, y cuando nació, le dijo a la enfermera que se hiciera cargo del bebé, porque si no, lo haría ella”, narró Juhasz.

En reiteradas ocasiones la madre se llevaba al niño a vivir con su abuela, donde vivía en condiciones precarias. Es por esto que su padre ganó la custodia pero, lamentablemente, la madre no lo permitió. “Todavía no puedo entender que mi tesoro no esté más”, finalizó el hombre.