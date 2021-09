Mujeres afganas llevan varios días protestando contra el nuevo código de vestimenta impuesto a las estudiantes por los talibanes. En Twitter, publican fotos de sí mismas con la ropa tradicional afgana, utilizando el hashtag #DoNotTouchMyClothes o #AfghanistanCulture.

El movimiento nació tras una manifestación pro talibán en una universidad de Kabul la semana pasada. Mujeres vestidas de negro, con las manos y los pies cubiertos y un velo sobre el rostro, se reunieron en un aula universitaria de la capital para expresar su apoyo a los fundamentalistas religiosos. Una imagen sin precedentes en Afganistán.

Muchas mujeres afganas expresaron su asombro y dijeron que nunca habían visto esos trajes en Afganistán. En internet, un internauta se atrevió a compararlas con los Nazgûl, los jinetes negros de El Señor de los Anillos.

Fue entonces cuando apareció el hashtag #DoNotTouchMyClothes (no toques mi ropa). Mujeres afganas de todo el mundo publican fotos de sí mismas con vestidos tradicionales: vestidos baluchi, turcomanos, kushi, hazarajat, todos ellos coloridos, con pequeños espejos y bordados multicolores.

Combinados con largos velos de colores vivos, se pueden ver sombreros rematados con borlas de lana de colores y monedas de plata afganas. “Esta es nuestra verdadera cultura”, se lee en las publicaciones.

Afghan women have started online campaign to protest Taliban's dress code. They post their photos with their traditional clothes and use #DoNotTouchMyClothes , #AfghanistanCulture and #AfghanWomen tags. pic.twitter.com/75EY5EYOMK

— sibghat ullah (@sibghat51539988) September 12, 2021