Medios internacionales dieron cuenta de un trágico hecho ocurrido en Kabul, Afganistán, el pasado miércoles, luego que dos periodistas denunciaran haber recibido una golpiza de parte de un grupo de talibanes.

Los profesionales se llaman Taqi y Nematullah y son fotógrafos del diario “Etilaat Roz”, quienes esa jornada se encontraban reporteando las manifestaciones en aquella ciudad.

Esta situación no gustó al grupo de Talibanes que estaba parapetado en la zona, quienes los tomaron detenidos y los llevaron hasta un calabozo para someterlos a torturas.

En declaraciones a la agencia AFP, Nematullah sostuvo que lo encerraron en una pieza oscura y lo golpearon por cerca de 20 minutos.

“Me ataron las manos a la espalda, me tumbaron en el suelo y me golpearon con palos, cables y tubos. Con todo lo que podían encontrar”, contó.

Haz click aquí para mostrar el contenido

“Gritaba, no paraba de decir que era periodista, pero no les importaba. Les daba igual. Me dieron patadas en la cabeza, me destrozaron la espalda. Duró unos 10 o 15 minutos. Creí que me mataban. Luego me dijeron ‘Esto es lo que pasa cuando grabas”, agregó.

Luego de eso el reportero se juntó con Taqi en una celda que estaba llena de personas, el comunicador también había sido sometido a castigos físicos.

Tras ser liberados, debido a que no existían cargos en su contra, ambos decidieron mostrar sus cuerpos llenos de hematomas, a modo de señal respecto a lo que está pasando en aquel país.

“El discurso oficial no tiene nada que ver con la realidad que vemos en las calles”, detallaron.

Hay que señalar que el pasado lunes los Talibanes habían prohibido a la ciudadanía manifestarse, así como a los medios cubrir cualquier tipo de protesta.