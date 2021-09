Un joven argentino denunció una confusa situación que le ocurrió el fin de semana pasado en la ciudad de Buenos Aires, donde el dueño de una propiedad rechazó arrendársela debido a que su novia era una mujer trans.

El hecho fue expuesto por él mismo a través de sus redes sociales, donde expuso las capturas de la conversación que tuvo con el corredor de propiedades.

En la captura se apreciaba el diálogo: “Lo lamento, pero no se hace por el tema de tu pareja. El hombre es homofóbico y a la mujer le da lo mismo. Cuando ella le comentó, se echaron para atrás”,

En ese momento el muchacho, llamado Thiago Leis, respondió: “Oka, me imaginé. Hay personas que son así. No te hagas drama”. Posteriormente publicó la conversación indicando: “No nos quieren alquilar por la transición de Emma. Siglo XXI”.

Ante esto Emma Velasco, novia del joven, indicó al diario argentino La Nación que este tipo de situaciones son más comunes de lo que se cree.

“Sé lo que significa ser trans y lo que conlleva. Por eso le dije a Thiago que por favor le preguntara a esta intermediaria si tenía problema con eso”, aseguró.

“Yo sé que ser trans no es mi carta de presentación, pero mucha gente detesta eso y niega mi existencia. Ya he pasado muy feos momentos en entrevistas de trabajo, en bares, así que para evitar eso, prefiero mandarme al frente y si no le gusta me evito un mal momento”, agregó.

En este sentido, Emma sostuvo que ambos habían decidido cambiarse de hogar debido a que su antiguo departamento estaba muy lejos del trabajo de Thiago.

“Las mujeres trans estamos acostumbradas a este tipo de situaciones porque las vivimos todos los días. Más allá de eso, reconozco que soy una afortunada porque tengo un novio a quien no le doy vergüenza, tengo un trabajo estable donde me respetan, mis padres me aman, pero la mayoría de mis hermanas no tiene esa suerte”, lamentó la mujer.

“Yo intuía que en algún momento podía pasarnos esto. Lo primero que pensé cuando recibí ese mensaje fue: ‘Veníamos esquivando este tipo de episodios y esto fue un baño de realidad. Tarde o temprano nos iba a ocurrir’”, concluyó el joven.