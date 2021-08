Si querían llamar la atención con su letrero, efectivamente lo hicieron, aunque no de la mejor forma posible ya que varios lugareños veganos criticaron la pésima elección del café.

Según la información consignada por Edinburghlive, el Gordon Street Coffee, ubicado en el centro de la ciudad de Edimburgo, decidió publicitar sus sándwiches de tocino con la caricatura infantil de Peppa Pig para llamar la atención del público Escocés.

Una decisión de la cual probablemente se sientan arrepentidos ya que no demoraron en recibir críticas de de aquellos ciudadanos veganos que consideraron ofensivo utilizar a la caricatura para promocionar su sándwich.

Las opiniones estuvieron divididas, muchos usuarios en twitter aprovecharon el momento para realizar sus descargos y, algunos otros, para reírse de la situación.

“Incluso si no eres vegano o vegetariano, eso podría ser realmente molesto” comentó una madre a Edinburghlive. “Mis hijos quedarían absolutamente traumatizados si vieran ese letrero, en realidad no es gracioso” agregó.

Otro usuario comentó “Soy vegetariano, pero me comería un sándwich de tocino si estuviera hecho con Peppa Pig. Es un pésimo modelo a seguir para los niños”.

I’m a vegetarian but I’d eat a bacon sandwich if it was made from Peppa Pig. Such a horrible role model for children.

