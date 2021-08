Malala Yousafzai, activista por los derechos de la mujer y la persona más joven en recibir un Premio Nobel, se refirió a los hechos que están ocurriendo en Afganistán tras la toma por parte de los talibanes.

La joven pakistaní de 24 años envió un sentido mensaje a través de su cuenta de Twitter, en el cual pide que los gobiernos se unan para dar un alto al fuego que ha cobrado varias vidas y pone en riesgo la integridad física y social de la mujer en dicho país.

Luego de que los talibanes tomaran el control de Afganistán y su capital, fueron miles de personas las que intentaron huir de dicho país tras la victoria talibana luego de 20 años de guerra.

Fue así que en sólo unas horas los mismos reporteros comenzaron a relatar cómo ha sido el cambio en el país, en el cual antiguas políticas que incluyen el yugo de la mujer en la sociedad podrían volver a estar presentes.

Ante esto, es que Malala a través de su escrito mostró su preocupación por las mujeres, minorías y los defensores a los derechos humanos del país.

“Observamos completamente conmocionados cómo los talibanes toman el control de Afganistán. Estoy profundamente preocupado por las mujeres, las minorías y los defensores de los derechos humanos”, comenzó diciendo la joven.

“Los poderes globales, regionales y locales deben pedir un alto el fuego inmediato, proporcionar ayuda humanitaria urgente y proteger a los refugiados y civiles”, manifestó la ganadora del Nobel de la Paz.

We watch in complete shock as Taliban takes control of Afghanistan. I am deeply worried about women, minorities and human rights advocates. Global, regional and local powers must call for an immediate ceasefire, provide urgent humanitarian aid and protect refugees and civilians.

— Malala (@Malala) August 15, 2021