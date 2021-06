Un repartidor de aplicaciones de delivery en Estados Unidos se volvió viral en los últimos días, luego de publicar un video en TikTok donde se lamenta por haber recibido una “paupérrima” propina luego de haber viajado por una hora para entregar un pedido.

De acuerdo Newsweek, el joven fue identificado como Smithson Michael, quien hace una semana se lamentó por la precariedad laboral que tiene como repartidor.

El “colmo” de la situación fue cuando, la semana pasada, recibió una propina de apenas 1.2 dólares (867 pesos chilenos), luego de realizar una entrega para la cual viajó por una hora en vehículo.

“Me gustaría que la gente supera lo que es repartir para todas estas empresas y aplicaciones. Acabo de pasar una hora conduciendo por 1.2 miserables dólares de propina, ¿les molestaría a todos darnos una propina digna, tirarnos cinco dólares?”, indicó llorando.

Conmocionado, Michael indicó que está atravesando por severos problemas económicos, por lo que el dinero que está ganando actualmente como delivery no le alcanza.



“Recibí 1.19 dólares de propia y dos dólares que me dio la app. ¿Qué es eso? No alcanza ni para cubrir la gasolina. ¿Cómo se supone que a sobrevivir así? ¿Sin hogar? Estoy en esa situación. Estoy sentado aquí en el auto con cuatro meses de deudas. No hay manera de que pueda pagar eso”, expresó.

“Todo se me vino abajo y no he podido sostenerme, mantenerme y estos son servicios esenciales. Me gustaría que la gente se diera cuenta. Ojalá entendieran lo que es conducir para estos servicios”, agregó.

Hay que señalar que el testimonio se volvió viral e inspiró una campaña a través de Gofundme, para ayudarlo económicamente.