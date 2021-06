La Policía Federal en Argentina confirmó que suspendió de su cargo a cuatro funcionarios luego que se viralizaran imágenes de una orgía (fiesta sexual) en la que todos participaron tiempo atrás. El video ha generado gran polémica en ese país.

De acuerdo a lo que informa Infobae el Secretario de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, Sergio Berni, confirmó que los hechos ocurrieron en una localidad llamada Coronel Suarez.

De momento no está claro cuándo ocurrió aquella fiesta, pero se estima que tuvo lugar hace aproximadamente un año, en plena cuarentena general por la pandemia.

En el registro se aprecia a un suboficial mayor de la dependencia, un sargento y un capitán descontrolados junto a dos mujeres, una de ellas perteneciente a la comisaría de Puán.

“El video no es de ahora, por lo menos tiene un año. Estamos tratando de constatar si las imágenes fueron en la comisaría o en otro lado. Si fue en una casa particular, ya no es lo mismo. Lo que pasa en la casa de cada uno es problema de cada uno”, expresó Berni.

“Yo los desplacé por cuestiones preventivas, pero si no se demuestra que fue en una comisaría, puertas adentro, el artículo 17 de la Constitución es claro, vos podés hacer lo que quieras”, agregó.

El funcionario aseguró que las cuatro personas están suspendidas de sus cargos mientras dure la investigación del caso. En todo este tiempo recibirán la mitad de su sueldo.

Asimismo, también se espera determinar si aquella celebración se llevó a cabo en una dependencia de la policía, lo que agravaría la situación.

“Por ahora hay un pase a disponibilidad con el cobro del 50 por ciento del sueldo. El auditor general va a ser quien decida la sanción una vez que se complete toda la información que puede llegar a la suspensión o en el peor de los casos a la exoneración”, expuso.

Hay que señalar que los cuatro policías que están involucrados en el hecho están casados.