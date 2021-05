Una joven tiktoker norteamericana desató un amplio debate en la red social, al mostrar en varios videos a su bebé que supuestamente habría nacido muerta.

El pasado 18 de mayo, la usuaria Lexxxieb compartió un clip donde aparece con su hija en brazos y usando el famoso filtro de payaso. “Esperé ocho meses para que vinieras sin latido en tu corazón”, escribió junto al clip.

“Humor negro en su máxima expresión. Déjenme afrontarlo en paz por favor”, añadió en el video que ha sido visto por más de 200 mil personas.

En otro clip aparece hablando a la bebé y en otro sosteniéndola y usando un audio de Kim Kardashian. “Hola, a los 21 años tuve un bebé que nació muerto”, escribió junto al video.

La mujer que cuenta con más de 20 mil seguidores, fue registrando en su página todos los cambios en su embarazo, siempre apelando al humor.

A través de sus publicaciones, la mujer señaló que está usando la plataforma de videos para lidiar con su pena. “Esto no es una broma, es mi mecanismo de supervivencia”, reconoció.

No obstante, en otras publicaciones apareció respondiendo a quienes la critican por posar con su hija. “Por favor déjenme hacer tiktoks con MI HIJA y sobrellevarlo en paz”, sentenció.

“Quería hacer tantos videos con mi bebita, pero Dios tenía otros planes para ella. Por favor, dejen de criticar porque elijo mostrarla“, escribió en un video bailando. “Si no te gusta mi contenido, deja de seguirme. Voy a seguir subiendo las pocas memorias que tengo con mi ángel”, dijo, cerrando la sección de comentarios.

“Sí, he hablado con un especialista. Estoy haciendo lo mejor para mí. Si no le gusta, no siga”, repitió, además de pedir a otros tiktoker que no siguieran haciendo videos sobre ella, hablando de su situación.

¿Por qué TikTok no ha eliminado los videos?

Según el portal de virales Distractify, a pesar de los comentarios y críticas, la plataforma no ha eliminado el contenido debido a que no estaría infringiendo la política de usuario.

En 2020, se vivió una situación similar donde una madre aparecía cantando junto al cuerpo de su hija fallecida. El clip que sumaba millones de reproducciones fue eliminado de la plataforma.

“Nuestra preocupación también es el bienestar de nuestros usuarios, incluida la mujer que compartió su experiencia y aquellos que pudieron haber visto el contenido, y después de una revisión cuidadosa, hemos eliminado los videos en cuestión”, afirmó.

“Si bien puede ser difícil para plataformas como la nuestra equilibrar la necesidad individual de expresión curativa con la expectativa de la comunidad de una experiencia de visualización segura, nuestras propias pautas de la comunidad determinaron esto como la acción apropiada a tomar”, sentenció.