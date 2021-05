Medios en la India dieron cuenta de la triste historia que vivió una profesora universitaria de la ciudad de Nueva Delhi. La docente falleció de coronavirus luego de pedir desesperadamente en redes sociales por una cama UCI.

De acuerdo al reporte de The Indian Express, Nabila Sadiq (38) trabajaba en un instituto llamado Jamia Millia Islamia. En los últimos meses, ella había sido bastante activa en Twitter opinando sobre la situación de la pandemia en su país.

“Demasiadas muertes de conocidos en un día. Gente demasiado joven muriendo por falta de oxígeno. Todos los días me despierto con una noticia de muerte. ¿Cuándo terminará esto?”, había indicado el pasado 5 de mayo.

Solo dos días después la profesora, envió un mensaje aún más preocupante: “A este ritmo, nadie quedará vivo en Delhi, al menos”.

No obstante, la alerta mayor se produjo cuando en Twitter posteó algo bastante revelador: “¿Queda alguna cama de terapia disponible? Es para mí”.

Any icu bed leads? For myself.

— Mermaid (@SugarsNSpice) May 4, 2021