España fue uno de los países más afectados al comienzo de la pandemia. Si bien aún no logran superar la segunda ola de contagios, han tenido un exitoso proceso de vacunación.

Aunque, como en muchos lugares, continúan habiendo personas que niegan la existencia del virus y se niegan a seguir los protocolos sanitarios como el uso de mascarilla en lugares públicos y el distanciamiento social, además de respetar los aforos permitidos.

Tal fue el caso de una mujer, quien fue consultada en las calles de Madrid debido a que no portaba mascarilla. “Soy respiracionista, lo que significa que a mí me parece una necesidad básica respirar, soy consciente de que estoy sana y no voy a contagiar a nadie. Es una cuestión de conocer la salud y el cuerpo de cada uno”, explicó al periodista que la entrevistó.

La mujer participaba de un encuentro público del partido ultraderechista español ‘Vox’, durante un cierre de campaña, según indicó el medio El Plural.

Además, la mujer, cuya identidad no fue mencionada, expresó que “asintomáticos somos todos al final, las personas sanas (…) crear una patología donde no la hay. La patología se crea cuando nosotros nos creemos todo lo que el terrorismo mediático nos cuenta”.

Sus palabras generaron gran indignación y una ola de reacciones negativas hacia ella, tachándola de irresponsable, sobre todo por los millones de muertes que el coronavirus ha causado.