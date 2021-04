“Buscas un hotel… Trivago”, era la frase de remate del comercial que generaba desde comentarios y críticas en la web hasta todo tipo de memes, por su peculiar e insistente forma de tratar de llegar a su grupo objetivo: los viajeros.

Pero esto no es nada comparado con la indignación que ha causado en la vida real el actor de novelas y rostro de estas piezas publicitarias, debido a acontecimientos bastante más serios que el hartazgo comercial.

Precisamente, Gonzalo Peña es un reconocido actor mexicano (de origen español), vinculado a Televisa, donde ha participado en los últimos 7 años de teleseries y otras producciones.

La novia de Peña, Daniela Berriel, acusó al amigo de este, Eduardo Ojeda Franco, de insultarla, golpearla y violarla en una casa de Acapulco, balneario turístico mexicano de los más cotizados por locales y extranjeros. Todo ocurrió, según la denunciante, en marzo del año pasado.

Según la acusación hecha por la también actriz, su entonces pareja, Gonzalo Peña, es cómplice de Ojeda, ya que siendo testigo de los abusos no habría hecho nada para impedirlos.

Cabe destacar que la relación entre ambos actores estaba siendo retomada. Se conocían desde hace 5 años y el viaje juntos fue por recomendación de una amiga en común, quien los unió sin imaginar lo que desencadenaría.

“Por qué te emputas, si te la acabas de coger muy rico”

La joven decidió ponerle fin a su silencio hasta este año por medio de un video en su cuenta de Instagram, reconociendo que llegó hasta la red social como último recurso.

“En un principio yo no tenía planeado hacer este video porque confiaba en las autoridades y confiaba en un proceso. Hago este video porque estoy harta, porque estoy cansada y porque tengo miedo. Y este es el último recurso que me queda…”, inició su relato, visiblemente conmocionada, por lo que consideró la escasa respuesta de la justicia mexicana.

Poco después, en el registro, vincula a su abusador y al que señala como su cómplice, Peña, en los hechos ocurridos el 14 de marzo de 2020. Según Berriel, el rostro de Trivago le pidió acompañarla al viaje en el que irían otras parejas. Según la joven, algo le decía que no fuera, pero decidió ir porque quería dar una nueva oportunidad a la relación con Gonzalo.

Después de nadar en una piscina, tomar unos tragos y disfrutar, la hora de la cena habrá sido el origen de un crimen en cierta forma, presentido.

“Hubo un momento en que la plática se tornó sexual y empezaron a hablar de los tríos”, asegura. Le preguntaron si ya había hecho alguno. “Les dije que no y yo me comencé a sentir un poco incómoda. Para ese momento, yo ya estaba borracha”, admite Daniela en el video.

Berriel relata que decidió irse a acostar porque el siguiente día sería de pesca. Le ofrecieron una pieza con dos camas, la cual compartiría con Gonzalo Peña. Sin embargo este y Ojeda, ya habían ido tras ella.

“No pasaron ni dos minutos (de haber llegado a la pieza) y tenía a Gonzalo y a Eduardo tocándome… Jamás me preguntaron. Me paré y (viendo) un sillón frente a las camas, me acosté en el sillón. El único que me empezó a seguir por el cuarto fue Eduardo. Gonzalo se quedó acostado. Y Eduardo llegó, me tocó la pierna y me dijo que no fuera ‘apretada’ (cartucha). Yo me paré y me pasé a la cama. Él me siguió y yo le decía que por favor no, que me dejara en paz”.

Daniela asegura que en ese momento no sintió miedo, debido a que había pasado otras situaciones en las que tampoco había sido escuchada tras su primer “No”.

“Después de ocho “NOs” (sic), Eduardo me dijo: ‘Que hueva rogarte, ni que estuvieras tan buena’, y se salió del cuarto”. Todo ocurrió en la casa de Ojeda. Su novia estaba en otra habitación, durmiendo, ya que se excusó temprano por un dolor de oído.

Parecía que todo había terminado con Ojeda saliendo de la pieza. Gonzalo se quedó, aparentemente dormido, en la cama. Daniela pensó en descansar después de ese intento de abuso. Sin embargo, lo peor no había pasado.

“Y me quedé dormida. Desperté porque ya me estaban penetrando, me estaban violando y me estaba violando Eduardo y, cuando me di cuenta que era él, entré en ‘shock‘”. La joven llora de forma desconsolada al recordar la violación de la que asegura fue víctima, en un viaje de pesadilla.

“Pude tomar conciencia cuando él me dijo algo tan asqueroso. Me dijo: ‘¿Dónde quieres que me venga?’ Y ahí me di cuenta que estaba siendo violada. (Me) lo quité de encima y me pasé a la cama de Gonzalo. (Eduardo) llegó a jalonearme con fuerza, a decirme que él todavía no había acabado, que era una mal educada y me empezó a pegar”.

Gonzalo Peña, según el testimonio, habría presenciado todo pero sin intervenir. La situación habría llegado a ser tan surrealista, que Ojeda le reclamó por haber invitado a Daniela, a quien consideraba una “mal educada” por no dejarse violar.

“Gonzalo se paró, enojado, y le dijo: ‘¡Cabrón, por qué te emputas si te la acabas de coger muy rico!’. Ahí me di cuenta que estaba frente a dos cerdos y sentí mucho miedo”, asegura Daniela en el registro de más de 10 minutos.

No explicó cómo fue que salió del lugar, porque no conocía a nadie, pero asegura que los dos sujetos hablaron por un momento en el baño de la habitación y luego salieron con una actitud diferente, tras la denunciada violación, agresión física y complicidad en esta.

La captura de Ojeda y la búsqueda del rostro de Trivago

El video de Daniela tuvo repercusiones de tipo social y legal en las personas que señaló por violación.

Semanas después, realizó otro registro en el que confirmaba la detención de Eduardo Ojeda. Desde entonces, ha recibido mensajes de apoyo en sus redes sociales, pero también cuestionamientos de quienes consideran que está mintiendo.

Su abogado, en tanto, ha asistido a programas de televisión para dar detalles del proceso penal que se aproxima.

En el matinal “Venga la alegría” de TV Azteca, confirmó tanto la captura de Ojeda, efectuada el pasado 8 de marzo (3 días después del registro subido por la víctima), como la orden de detención contra Peña.

“Gonzalo ya tiene orden de aprehensión en su contra por el delito de violación. Gonzalo ya está siendo buscado por las autoridades del país… es un coautor del delito de violación. El código penal del estado de Guerrero contempla una pena de 12 a 24 años. Se va a solicitar su detención a través de la Interpol”, aseguró Xavier Olea, citado por medios como El Espectador.

En efecto, el medio mexicano El Universal, confirmó que el rostro de telenovelas y de Trivago, Gonzalo Peña, está siendo buscado por la justicia local, sin que se sepa, hasta el cierre de esta nota, de su paradero y si salió o no de México.

“Ya está siendo buscado por las autoridades del país y de todo el mundo”, cita el referido periódico a una fuente cercana al caso, asegurando que el actor tiene orden de aprehensión desde el primer fin de semana de marzo pasado.

No obstante, Daniela no se ha detenido en su lucha por seguir denunciando a quien señala como su violador y al cómplice de este.

Los llamados de justicia continúan vigentes en su cuenta de Instagram, entre otras, donde ofrece apoyo a otras mujeres que han sido víctimas de los mismos vejámenes y aún no tienen valor de denunciar por temor a sus agresores.

“No, es no” #JusticiaParaDany, forma parte del llamado a hacer justicia en su caso, promoviendo el mismo proceso para otras mujeres en su situación.

“Hoy por este medio, les digo que tengo miedo, ya que Eduardo tiene influencias y tengo miedo de que lo dejen en libertad. Ya viví un año con miedo y no quiero vivir más tiempo (con miedo). Así que, le pido a las autoridades que hagan su trabajo. Yo, como víctima, hice todo lo que nos piden hacer. Les pido que hagan justicia”.

El pasado 15 de marzo se confirmó que Eduardo Ojeda, principal señalado en la acusación de violación contra Daniela Berriel, seguirá en prisión mientras llega la etapa de juicio.

En tanto, el actor de Trivago que invitaba al público con su típica frase “¿Buscas un hotel?”, es hoy él buscado por la justicia, manteniéndose prófugo ante los cargos por su presunta complicidad en los hechos.