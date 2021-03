Una joven estadounidense fue víctima de un cruel finiquito por parte de su exjefe, quien le pagó su último sueldo con 230 kilos de centavos de dólar, luego que él renunciara por supuestos malos tratos.

El protagonista de la historia es un mecánico llamado Andreas Flaten (33), quien a fines de febrero dejó de trabajar en un taller automotriz de Peachtree City, llamado A OK Walker Autoworks, acusando que su jefe “no tenía buenos modales con él”.

Según detalla The New York Times la situación entre ambos no terminó nada de bien, ya que además la empresa se negó sistemáticamente a pagarle su último salario, que correspondía a 900 dólares, 660.000 pesos chilenos, por lo que él debió ir en varias ocasiones a cobrarlo.

Luego de varias discusiones el sueldo final llegó hasta la propia casa del hombre, pero no se trataba de un cheque o un recibo bancario, sino que de una caja que en su interior contenía únicamente centavos de dólar.

A eso se sumaba una poco amigable nota que estaba arriba de las monedas, la cual simplemente decía “Fuck You” (Jódete), que habría sido escrita por el exjefe.

La situación fue expuesta por la novia del mecánico, Olivia Oxley, quien publicó un video en Instagram mostrando todo el contenido de la caja.

Sin ir más lejos, ambos aseguraron al citado medio que pesaron todas monedas juntas en una carretilla, lo que les dio un total de 230 kilos.

“No estoy segura de qué es peor… El hecho de que este hombre es tan miserable que no puede aceptar que un empleado se vaya porque es el mayor imbécil que he conocido en serio, o el hecho de que pasó por TANTO esfuerzo para conseguirlo. $ 915 en centavos PESADOS solo para decir ‘vete a la mierda”, sostuvo.

Por lo pronto, los dos indicaron que contactarán a su banco para poder depositar todas las monedas a la brevedad, ya que, en estricto rigor, el exsupervisor de Flaten no cometió ninguna falta.

“Estamos tratando de tomarlo con humor, como que nos hubiese llegado el tesoro de un cofre o algo así”, relató la joven en tono de broma