La pandemia no da tregua en el mundo y ya son varios los países que registran cifras dramáticas de muertes asociadas a COVID-19. Uno de ellos es México, donde hasta la fecha hay 200.011 fallecidos.

No obstante, la delicada situación sanitaria de aquella nación no ha detenido a algunas personas, quienes siguen incumpliendo medidas básicas. Este hecho en particular afectó a la hija de la Gobernadora del estado de Sonora, que realizó una fiesta de matrimonio con 1.400 invitados.

La involucrada en el hecho fue Claudia Torres Pavlovich, hija de la autoridad de aquella zona, Claudia Pavlovich, quien efectuó el evento sin los debidos protocolos sanitarios y la necesaria distancia social entre invitados.

Según detalló Yahoo Noticias Torres Pavlovich se casó con el empresario Héctor Bravo Masón el pasado fin de semana, en un lugar conocido como la Hacienda Centenario.

Claudia Torres Pavlovich, hija de la gobernadora de Sonora y Héctor Bravo Mazón contrajeron nupcias este sábado en la Hacienda Centenario de Guadalajara, Jalisco, ante 1300 invitados, entre ellos Carlos Salinas de Gortari y Enrique Peña Nieto. Alejandro Fernández cantó en la boda pic.twitter.com/OpkFpgchfR — Raúl Brindis (@raulbrindis) March 24, 2021

Las imágenes comenzaron a viralizarse rápidamente durante el comienzo de esta semana. Allí se pudo ver que ninguno de los asistentes utilizó la mascarilla, a lo que se sumó que inexistencia de dispensadores de alcohol gel.

Una de las críticas que se realizaron en redes sociales en contra de la gobernadora Claudia Pavlovich fue la “contradicción entre lo que dice y hace”, ya que desde el comienzo de la pandemia siempre estaba llamando a los residentes del estado a cuidarse y quedarse en casa.

Asimismo, también hubo críticas debido al gran gasto que la familia realizó por el evento, el cual estuvo amenizado nada menos que por el cantante Alejandro Fernández, quien cobró cerca de 8 millones de pesos, unos 284.442.367 pesos nacionales.

Asimismo, también generó comentarios negativos el hecho que la boda fuera planeada por Peter de Anda, uno de los “wedding planner” (organizador de matrimonios) más famosos de México, profesional que puede llegar a cobrar cerca de 12 millones de pesos mexicanos por evento (427.102.080 pesos chilenos).

En las últimas horas, Pavlovich se defendió de forma pública de las críticas que tuvo debido a la realización de este matrimonio en plena pandemia. En sus palabras, la autoridad dejó entrever que todo se trató de “algo político”.

“Hoy, una vez más, casualmente en medio de un proceso electoral, y justo un día después de que firmamos a nivel nacional el Pacto para la Democracia donde nos comprometemos a promover campañas electorales limpias, de altura y de respeto, soy sujeta de esa misma violencia que, basada en medias verdades y mentiras completas, como suele ser la violencia de género, pretende dañarme en lo personal y en lo profesional”, indicó.

Hay que señalar que a la fiesta acudió Enrique Peña Nieto, expresidente de México.