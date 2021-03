Roberto Silva es un nombre ya conocido en Centroamérica. Se trata una de las metas de todo el que se lanza a la conquista de Youtube. Sin embargo, el protagonista de esta historia está pagando un alto precio debido a sus métodos para conseguirlo.

A inicios de marzo, cuando en El Salvador se realizaba el escrutinio final de las votaciones de alcaldes y diputados, Silva consiguió, junto a un grupo de asistentes, una credencial para ingresar al hotel sede del proceso.

Sin ser periodista, figuraba en la lista de comunicadores que Radio Nacional pidió acreditar al Tribunal Supremo Electoral.

Se trata de la emisora estatal que difunde los contenidos del gobierno y todas las instituciones públicas, pero que es financiada con impuestos de los contribuyentes.

El sujeto, quien tiene un canal denominado “El poder del pueblo salvadoreño”, se dedicaba a perseguir a políticos opositores al gobierno del autodenominado “Presidente más cool del mundo”, Nayib Bukele.

Cabe de destacar que el contenido de dicho canal de Youtube es en franco apoyo hacia el mandatario, quien, en febrero de 2020, fue ampliamente criticado (nacional e internacionalmente) por ordenar el ingreso de militares a la Asamblea Legislativa.

Con el apoyo expresado al gobierno de ese país, Silva realizó una serie de entrevistas en el sitio del escrutinio, y no solo eso.

En una de las jornadas, persiguió a la excandidata del partido opositor FMLN, Daniela Genovez, a quien acusó de haberlo insultado.

Horas después, la actual diputada del mismo partido, Karina Sosa, fue víctima del mismo trato. Ambas acudieron a la Fiscalía General de la República, donde denunciaron al youtuber Roberto Silva, por expresiones de violencia contra la mujer, contempladas en la LEIV (Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia).

Enterado del paso legal de las dos mujeres agraviadas, Silva continuó difundiendo material en su canal. Los insultos subieron de tono y fueron enfilados, además, contra otras mujeres del partido de Bukele, quienes se manifestaron en contra del sujeto y su actitud, la cual calificaron de misógina.

“Lady nalgas pachas”, “Basura”, “Pendeja” (relacionado a persona no inteligente), entre otros improperios, fueron expresados por el sujeto, contra varias féminas en la política, sin imaginar que eso complicaría su situación jurídica.

“Y no estoy atacando su género. Estoy atacando a una pendeja, que tiene un cerebro de mierda, que tiró la piedra, escondió la mano… en el culo pacho se lo metió”, arremetió en uno de sus tantos videos. Irónicamente, la esposa del youtuber se escuchaba al fondo, apoyando sus dichos.

No paró de insultar. Junto a otros youtubers, uno de ellos identificado como Felipe Ray Tyson, de nacionalidad costarricense, quien maneja su canal desde territorio estadounidense, hizo comentarios con connotaciones sexuales.

“Aquí estoy esperando a Daniela Genovez, en el hotel, para que arreglemos las cosas en la cama”, asegura Silva. Los otros sujetos ríen. Ya antes le había escrito ese mismo comentario en Twitter, en reacción a la denuncia de la letrada.

Cabe mencionar que algunos de los que antes celebraron la actitud de Silva, hicieron sentidos descargos, en contra de la violencia de género, al ver las consecuencias del ataque.

“Si alguien conoce a algún abogado”: youtuber, al momento de su captura

Durante su estancia en el lugar donde se realizaba el escrutinio final de las votaciones, Silva hizo alarde de una serie de fotografías que se tomó junto a funcionarios de gobierno, entre estos, el ministro de Obras Públicas y a Mauricio Arriaza Chicas, Director General de la Policía Nacional Civil, institución declarada abiertamente afín a Bukele, pese a que sus estatutos le demandan un carácter apolítico.

No se imaginaba, en esos momentos, que la presión social sobre la fiscalía y policía, crecerían tanto, al punto de ordenar su captura.

Así fue. El 9 de marzo pasado, a pocos días de sus expresiones contra las mujeres antes mencionadas, fue capturado en un hotel de San Salvador. En ese lugar realizó un “Live”, pidiendo ayuda a sus seguidores, con una actitud muy diferente a la mostrada días atrás.

“Que me ayuden familia porque… háganlo viral este video. Estoy en el Hotel Villa Real. Alguien si me puede ayudar para yo poder salir porque no sé que está pasando afuera. Alguien que sepa de leyes, rapidito”, expresaba el youtuber, con tono afligido.

Momentos después, le leían sus derechos en las afueras del hotel en el que se hospedaba porque, el ahora imputado, es originario de Chalatenango, al norte de El Salvador.

Se había trasladado con varias personas, portando equipo sofisticado de grabación y “streaming”, para difundir el material en el que insultaba a los políticos de oposición, sin importar su género.

Horas después, compareció en un tribunal de San Salvador. Los registros fotográficos y de video lo muestran al lado de una mujer, quien funge como su defensora.

En el marco de la acusación, la fiscalía pidió la detención provisional contra el imputado, debido al nivel de improperios y presuntas amenazas contra las mujeres que interpusieron la denuncia en su contra.

La jueza del caso ordenó que fuera enviado a prisión por su conducta, mientras llega la etapa de instrucción, en la que el ministerio público se dedica a recabar más pruebas en contra de los imputados. Dicho periodo puede durar hasta 6 meses, en los que los señalados guardan prisión con los reos comunes en centros penales, donde también están encarcelados pandilleros, por delitos como homicidio y extorsión.

Reportera acosada en vivo por un político de derecha

Un día después de la conducta del youtuber, ahora en prisión, un miembro de las mesas de trabajo en el escrutinio, fue captado en vivo, por la televisión estatal salvadoreña, en actitud de acoso contra una de las reporteras.

Se trata de Jaime Ulises Perla, miembro de Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), partido que gobernó durante 20 años El Salvador.

La reportera Wendy Hernández le consultaba cuál era la clave para que la mesa de escrutinio que este conformaba, terminara el proceso de forma expedita. La respuesta del sujeto, dejó perpleja a la audiencia.

“Trabajar fuerte, así como trabaja usted, linda”, le contesta Perla.

La reportera trata de evadir la conducta con un lenguaje televisivo y le repregunta: “Que bueno, la verdad que hay que ser puntuales también. Ahora, a disfrutar del domingo”, le dice la periodista.

“Así es, preciosa”, responde Perla, y añade “Por supuesto. Espero disfrutarlo con usted”.

Hernández decide ponerle fin a la entrevista con un “Ok, estamos en vivo por Canal 10, estas cosas pasan”, pero se escucha totalmente incómoda por el acoso que más tarde la llevó a interponer una denuncia contra Jaime Ulises Perla, quien días más tarde fue capturado por sus expresiones contra la comunicadora.

La noticia, trascendió hasta países vecinos de El Salvador, como Guatemala, a través del periódico Prensa Libre.

En el día Internacional de la Mujer, lo denuncio públicamente, Jaime Ulises Perla. Que la sociedad conozca el tipo de persona que es. Créame, en vivo traté de ignorar su comentario por respeto a la audiencia de @NoticieroSLV pero usted es un vivo retrato de lo que no queremos. https://t.co/j4A8bw20sD — Wendy Hernández (@WendyOficialSV) March 8, 2021

Perla, quien fue formalizado y llevado a tribunales el pasado martes, pidió disculpas por lo expresado a la comunicadora, pero fue criticado por manifestar que lo que dijo, en vivo, fueron solo elogios y no acoso. “Fui educado para tratar a la mujer como vaso frágil”, pese a que el episodio fue televisado en vivo.

Perla pidió nuevamente disculpas y dijo que las cosas que le dijo a la periodista solo eran elogios, no era un acoso. "Fui educado para tratar a la mujer como vaso frágil", sostiene: pic.twitter.com/SAUKUtMZ7b — LPGJudicial (@LPGJudicial) March 16, 2021

El youtuber Silva podría ser condenado de 1 a 3 años por el delito de difusión ilegal de información, y de 4 a 6 años por el delito de acoso a través de las tecnologías de la información, además de días multas de dos a 25 salarios mínimos, por el delito de expresiones de violencia hacia las mujeres, declaró la fiscal del caso, citada por Diario El Mundo.

En el caso de Perla, este será procesado en libertad, ya que al cierre de esta nota, la jueza que ventila su caso le otorgó medidas sustitutivas, aunque la acusación prosperó a etapa de instrucción.

Horas más tarde, la fiscal del caso confirmó que la jueza que ventila la causa impulsada por la comunicadora, le aseguró que como periodista ya debería estar acostumbrada a este tipo de comentarios.

Fiscal dice que la jueza Séptimo de Paz ha revictimizado a la periodista de Canal 10 Wendy Hernández, en la resolución dijo que por ser periodista debe estar acostumbrada a esos hechos (acoso) @Judicial_ES @elsalvador pic.twitter.com/QzzG0NOtop — Juan Carlos Vásquez (@juancarlosvrm) March 17, 2021

Lo anterior, revela el nivel de machismo en el sistema de un país donde la violencia de género lo hace ostentar las más altas cifras de femicidios.

El año pasado, según EFE, se contabilizaban más 120 femicidios hasta noviembre.

La abogada Genovez, una de las mujeres que demandó al youtuber, consideró ante los medios locales que la captura y proceso judicial contra su agresor, sienta un precedente para que los creadores de contenido por “streaming”, u otro que contravenga la ley hecha en respaldo a las féminas, se lo piensen mejor a la hora de realizar comentarios de contenido machista o misógino, además de ejercer acoso.