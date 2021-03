La Universidad de Georgetown, en Estados Unidos, decidió despedir a dos docentes de su Escuela de Derecho, luego que en redes sociales se viralizara una conversación que ambos tuvieron a través de la plataforma Zoom, en la cual expresaron dichos de connotación racista hacia algunos de sus alumnos.

Los académicos eran Sara Sellers y David Baston, ambos abogados, quienes sostenían una conversación privada en la cual evaluaban el desempeño de sus alumnos en el último año. De momento se investiga cómo se filtró esta charla hacia redes sociales.

Todo inició cuando Sellers expresó lo siguiente: “Odio decir esto, termino teniendo esta angustia cada semestre de que muchas de mis peores estudiantes son negros. Ocurre casi todos los semestres y es como ‘oh, vamos”.

Luego de ese comentario, Baston simplemente asintió con la cabeza y continuó escuchando.

“Tengo algunos que son realmente buenos, pero también suele haber algunos que están simplemente en el fondo, me vuelve loca… así que me siento mal”, concluyó Sellers.

GEORGETOWN LAW STUDENTS, ALUMNI, & ALLIES: Please sign & share the Black Law Students Association’s petition/statement calling for Prof. Sellers’ termination as an adjunct professor.https://t.co/VlZ5Ae5vJz — Hassan Ahmad (@hahmad1996) March 11, 2021

Según detalló Fox News, las declaraciones fueron denunciadas por la Asociación de Estudiantes de Derecho Negros de Georgetown (BLSA), quienes fueron apoyados por otros grupos estudiantiles, los cuales pidieron el despido de los docentes.

“Estas declaraciones racistas revelan no sólo las creencias de Sellers sobre los estudiantes negros en sus clases, sino también cómo sus pensamientos racistas se han traducido en acciones racistas”, indicaron en un comunicado.

Luego de esto el decano de aquella facultad, Bill Treanor, indicó que pidió la renuncia inmediata a Sara Sellers, además de la emisión de la una disculpa pública. Mientras tanto, David Baston presentó su dimisión por su propia voluntad.

Las disculpas de Sellers fueron reproducidas por el citado medio. Allí, la académica reconoció que sus dichos habían sido “hirientes y mal dirigidos”.

“Si bien el video de este incidente es un extracto de una discusión más larga sobre los patrones de participación en clase, no sobre las calificaciones generales, no disminuye la insensibilidad que he demostrado”, indicó.

Por su parte, desde la facultad aseguraron que abogarán para que, en el futuro, todos los estudiantes tengan igualdad de trato y oportunidades, independiente de su raza y creencias.