Bastó con asomarse a la ventana, si se habita en edificio en el centro de una urbe, para observar lo que ocurrió en la previa a la navidad.

Si fuese un año distinto, sería uno más de aglomeraciones, tacos (congestionamientos), largas filas en establecimientos comerciales y más. Sin embargo, es un año de pandemia, y aún así las calles gritaron celebración, pese a que los hospitales, desesperación.

Para muestra, hay que empezar por casa.

En esta semana por finalizar, las redes sociales se llenaron de imágenes que mostraban los paseos peatonales de las principales ciudades chilenas, abarrotadas de compradores.

Todos, entre la muchedumbre y la intención de comprar a última hora un regalo o insumos para la cena de navidad, se codeaban con sus semejantes, así como con el virus, en espacios en los que no se podía caminar. El metro de distancia perdió toda validez.

Videos cortesía de ciudadanos mostraban, desde las alturas, el paseo peatonal de Barros Arana en Concepción.”El covid no existe en Conce”, titularon el registro.

Otra escena similar fue publicada hace unos días en BioBioChile ante las aglomeraciones en la entrada al Mall Plaza Vespucio. En las afueras, los compradores se mostraron pacientes, al punto de esperar durante horas el acceso al lugar.

No se trata de un comportamiento sólo en territorio chileno. Varias ciudades de Latinoamérica se unieron al mismo concierto.

Los usuarios en la web estuvieron activos a la hora de mostrar, en sus respectivos países, la situación desatada en las calles, pese a los llamados para no abarrotarlas.

Argentina y la ciudad de la furia… por vender

En la calle Avellaneda y Nazca en el barrio de Flores de Buenos Aires, una fotografía publicada en el medio local Clarín puso en relieve el efecto que las compras hicieron en la población, muy a pesar de la amenaza de la covid-19.

Personas recorriendo las calles, sin el distanciamiento requerido, con mascarillas mal puestas y otras sin usarla, son parte de las irónicas estampas camino a despedir este 2020 indolente, pero evidente en situaciones que no ayudan a despedirlo de forma más precavida.

Ni los informes constantes de la nueva cepa del coronavirus en Reino Unido, evitaron que también en este país el “espíritu navideño” se apoderada de las calles.

Con la cantidad registrada de gente en las calles, el panorama ya se veía desalentador, pero tratándose de aglomeraciones las cosas se pueden complicar aún más. Y así sucedió en feria La Salada, un centro de comercio de los más grandes, ubicado en el sector Lomas de Zamora.

El medio trasandino Infobae publicó un video mostrando una avalancha humana tratando de ingresar el pasado martes al lugar.

No obstante, algunos comerciantes formales de Buenos Aires aseguraron que se han aplicado las medidas preventivas para evitar la propagación del virus. Hablan, claro está, desde su campo de acción. Pero en la calle, la gente reconoce que priva el interés de compra y no la preocupación por protegerse del virus.

Todo lo anterior, riñe con la necesidad de los comerciantes ambulantes por vender sus productos, ya que de eso depende su subsistencia, y esa es una premisa universal.

En la capital argentina, el nivel de ansiedad fue tal, que se desató una batalla campal entre manteros (vendedores informales) y comerciantes locales en el sector conocido como Flores, según reportes de TN.

Desde la calle Bogotá, en Avellaneda, provincia de Buenos Aires, otra de las estampas más preocupantes de la semana: una vía totalmente abarrotada de personas que, en un abrir y cerrar de ojos, desconocieron a la pandemia.

Perú y su “Mesa Redonda” para el virus

El centro de Lima, la capital peruana, fue otra de las paradas obligatorias a la hora de mostrar a los consumidores agolpados, codo a codo, intentando llevar lo mejor a sus casas para la cena de navidad.

El medio local La República aseguró que se trata de la calle Mesa Redonda, un centro tradicional de compras de navidad y fin de año en territorio peruano.

Entre las principales imágenes difundidas para ejemplificar las escenas, está una que da una idea de lo ocurrido esta semana. La noche ya había caído pero no el ímpetu por comprar.

What social distancing? Massive crowds gather in chaotic #Christmas shopping scenes in Lima, #Peru pic.twitter.com/Kp2Oc2LDU0 — RT (@RT_com) December 20, 2020

Venezuela: “Llévelo, lleve covid al 1000 x 1”

A Venezuela, el coronavirus llegó a complicarle su de por sí precaria situación socioeconómica y humanitaria.

No obstante, el largo padecimiento este 2020 no evitó que en Caracas la gente saliera a las calles para hacer sus compras, como olvidando no solo el mal año, sino, una mala época que ha separado familias por la migración y ha dejado en la miseria a millones, a causa de otro virus: el de las políticas nocivamente aplicadas a las mayorías.

La periodista Erika Ortega compartió las imágenes en su cuenta de Twitter, las cuales fueron retomadas a nivel internacional. También Tik Tok fue otra plataforma de difusión del registro, en el que se incluye una voz diciendo: “Llévelo, llévelo. Coronavirus a 1000 x 1” y hace referencia a las diversas secuelas que deja el contagio de la enfermedad.

Llévelo, llévelo: Covid19 de a 100 x 1 pic.twitter.com/MQWWiDBfO0 — Maite Azuela (@maiteazuela) December 12, 2020

Colombia y la pandemia del consumo

Para la primera quincena de diciembre, Colombia superaba las 10 mil hospitalizaciones diarias por coronavirus, algo que se había controlado en los últimos meses, según la agencia de noticias EFE.

Las fiestas decembrinas son celebradas a lo grande en dicho territorio sudamericano. Las denominadas “Novenas de aguinaldos”, implican la reunión, noche a noche, de familias y amigos antes de que llegue la navidad. Se trata de una previa que, en la actualidad, resulta el “Concorde” de los vectores para enfermedades como la covid-19.

Por lo anterior, las calles de las principales ciudades lucen abarrotadas de compradores, tratando de estar a la altura de las celebraciones, pese a los llamados constantes de las autoridades para realizar un distanciamiento voluntario y reuniones con no más de 10 personas.

En San Victorino, el mayor centro de compras de Bogotá, así lucían las instalaciones de un lugar donde el entusiasmo masivo destronó al distanciamiento y a las precauciones, según la publicación del medio Semana.

México: “Semáforo rojo” contra el virus, pero luz verde en compras”.

Durante esta semana, la capital mexicana lució abarrotada de compradores, a solo unos días de que fuera emitido el denominado “Semáforo Rojo”, que implica el cierre de las actividades no esenciales en la zona metropolitana, hasta el próximo 10 de enero.

No obstante, el color de la restricción fue ignorado por las personas que transitaron por calles del Centro Histórico, donde había luz verde que se dieron los mismos compradores, pese a los llamados del gobierno de Ciudad de México a “hacer un esfuerzo extraordinario por quedarse en casa”.

Esta semana, las hospitalizaciones alcanzaron las 5.039 sólo en la capital mexicana, según reportaron medios locales como El Universal.

Al cierre de esta nota, el coronavirus registraba, a nivel mundial y en lo que va de este año a punto de finalizar, un total de 1 millón 706 mil 513 muertes.

Irónicamente, México es de los países con mayor número de decesos (más de 118 500 muertes), según las estadísticas de la Universidad John Hopkins, que ha ofrecido el conteo diario a lo largo de la pandemia.

Estados Unidos se mantiene a la cabeza con más de 319 mil decesos. Le sigue Brasil con más de 187 mil, e India con más de 140 mil muertes por la covid-19.

No obstante, por unos días, una parte de Latinoamérica prefirió hacerse de la vista gorda ante un virus que no sabe de concesiones, ni está para celebraciones.